Kommunalwahl 2020 in Winterberg – die wichtigsten Infos

Winterberg. Die Kommunalwahl in Winterberg findet am 13. September 2020 statt. Wir erklären, wer gewählt wird und was Sie rund um die Wahl wissen müssen.

Die Kommunalwahl am 13. September wirft ihre Schatten voraus. Mit dem großen WP-Heimatcheck hat die Redaktion bereits die Grundlage zur Themendiskussion in den Städten gelegt. Doch wer steht eigentlich zur Wahl, welche Themen dominieren und wo kann ich eigentlich meine Stimme abgeben? Die Redaktion gibt einen kurzen Überblick.

Kommunalwahl in Winterberg: Was wird gewählt?

In Winterberg werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt. In Winterberg treten CDU, SPD, FDP und die Freien Wähler auf Parteiebene an.

Wer steht zur Wahl?

Mehrere Bürgermeisterkandidaten haben sich gefunden, die die Interessen der Winterberger vertreten wollen: Der amtierende Bürgermeister Werner Eickler tritt nicht mehr an. Es kandidieren der aktuelle Tourismuschef Michael Beckmann (CDU), Anja Lichter-Stahlschmidt (SPD) und Udo Keine (FDP).

Das sind die Themen: Tourismus, Wohnraum und Infrastruktur

In Winterberg gibt es einige Themen, die in den kommenden Jahren politisch diskutiert werden. Ein zentrales Thema in Winterberg ist natürlich der Tourismus. Die Weiterentwicklung der Infrastruktur wird Thema sein – nicht nur für den Wintersport. Vor dem Hintergrund der klimatischen Erwärmung stehen zunehmend auch sommertouristische Investitionen im Fokus. In der touristisch geprägten Stadt und ihren Ortsteilen ist auch das Thema bezahlbarer oder überhaupt verfügbarer Wohnraum ein stets virulentes Thema, das ebenfalls auf der politischen Agende sein wird.

Das insolvente Krankenhaus wird – auch wenn für die Stadt die Einflussmöglichkeiten sehr begrenzt sind – für die Bürger auch wichtig sein. Das Thema Bildung steht ebenfalls auf der Agenda. In Winterberg ist von privater Seite die Eröffnung einer Freien Schule geplant. Die Bewältigung der Folgen der Coronakrise wird alle Kommunen in den nächsten Jahren beschäftigen. In der Urlaubsregion Nummer 1 des Sauerlands sind die Folgen besonders stark ausgeprägt, da sehr viele Menschen von den stark geschädigten Branchen Hotellerie, Gastronomie und Handel leben.

Wo finde ich mein Wahllokal?

Wer letztlich in Brilon bei der Wahl die Nase vorn hat, entscheiden am 13. September die Bürger. In insgesamt 16 Wahlbezirken und mehreren kann die Stimme angegeben werden. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Wahlbenachrichtigung oder aber auch im Internet auf den Seiten der Stadt Winterberg.