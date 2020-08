Kommunalwahl 2020 in Olsberg – die wichtigsten Infos

In Olsberg werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Olsberg. Die Kommunalwahl in Olsberg findet am 13. September 2020 statt. Wir erklären, wer gewählt wird und was Sie rund um die Wahl wissen müssen.

Die Kommunalwahl am 13. September wirft ihre Schatten voraus. Mit dem großen WP-Heimatcheck hat die Redaktion bereits die Grundlage zur Themendiskussion in den Städten gelegt. Doch wer steht eigentlich zur Wahl, welche Themen dominieren und wo kann ich eigentlich meine Stimme abgeben? Die Redaktion gibt einen kurzen Überblick.

Kommunalwahl in Olsberg: Was wird gewählt?

In Olsberg werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt.

Wer steht zur Wahl?

In Olsberg treten CDU, SPD, FDP, Grüne und die Linkspartei auf Parteiebene an. Zwei Bürgermeisterkandidaten haben sich gefunden, die die Interessen der Olsberger vertreten wollen: Der amtierende Bürgermeister Wolfgang Fischer (CDU) und Peter Rosenfeld (SPD).

Das sind die Themen: Bigge, Tourismus und die Dörfer

In Olsberg gibt es einige Themen, die in den kommenden Jahren politisch diskutiert werden. In den vergangenen Jahren wurde die Kernstadt von Olsberg im großen Stil neugestaltet. Doch was ist mit dem Ortsteil Bigge? Inwieweit kann dort eine Modernisierung stattfinden? Besteht die Möglichkeit, dass man die Zentren besser miteinander verknüpft?

Die weitere Positionierung Olsberg im Bereich Tourismus ist für das zertifizierte Kneippheilbad Olsberg ebenfalls ein zentraler Punkt. Ebenfalls ein Diskussionsthema: die Ortsteile. Auch dort muss inventiert werden, um die Dörfer lebenswert zu halten.

Wo finde ich mein Wahllokal?

Wer letztlich in Olsberg bei der Wahl die Nase vorn hat, entscheiden am 13. September die Bürger. In insgesamt 16 Wahllokalen und mehreren kann die Stimme angegeben werden. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Wahlbenachrichtigung, ist aber auch im Internet auf den Seiten der Stadt Olsberg zu sehen.