Wahlen Kommunalwahl 2020 in Hallenberg – die wichtigsten Infos

Hallenberg. Die Kommunalwahl in Hallenberg findet am 13. September 2020 statt. Wir erklären, wer gewählt wird und was Sie rund um die Wahl wissen müssen.

Die Kommunalwahl am 13. September wirft ihre Schatten voraus. Mit dem großen WP-Heimatcheck hat die Redaktion bereits die Grundlage zur Themendiskussion in den Städten gelegt. Doch wer steht eigentlich zur Wahl, welche Themen dominieren und wo kann ich eigentlich meine Stimme abgeben? Die Redaktion gibt einen kurzen Überblick.

Kommunalwahl in Hallenberg: Was wird gewählt?

In Hallenberg werden am 13. September die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt. In Hallenberg treten CDU, SPD, FDP und die BfH auf Parteiebene an.

Wer steht zur Wahl?

Bürgermeister ist Michael Kronauge. Der Amtsinhaber tritt nicht mehr zur Wahl an. Es gibt zwei Kandidaten, die die Interessen der Hallenberger vertreten wollen. Matthias Stappert tritt für die CDU an. Enrico Eppner kandidiert für die FDP.

Das sind die Themen: Waldsterben und die Sanierung der Altstadt

In Hallenberg gibt es einige Themen, die in den kommenden Jahren politisch diskutiert werden. Ein zentrales Thema wird das Waldsterben sein. Die Stadt Hallenberg besitzt sehr viele Waldflächen. Der Stadtforst ist auch stark vom Borkenkäfer getroffen. Das bedeutet finanzielle Einbußen für Hallenberg. Weiteres großes Thema wird die sukzessive Sanierung der Altstadt sein. Das Thema Windenergie ist auch ein Thema für die kommenden Jahre. In Liesen sind Windräder geplant. Dagegen hat sich auch Widerstand formiert.

Wo finde ich mein Wahllokal?

Wer letztlich in Hallenberg bei der Wahl die Nase vorn hat, entscheiden am 13. September die Bürger. In insgesamt 10 Wahlbezirken und mehreren kann die Stimme angegeben werden. Das jeweilige Wahllokal steht auf der Wahlbenachrichtigung, ist aber auch im Internet auf den Seiten der Stadt Hallenberg nachzulesen.