Jungen in Marsberg belästigt: Polizei ermittelt Verdächtigen

Marsberg. Im Fall des neunjährigen Jungen, der am Mittwoch von einem Mann belästigt wurde, hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt.

Nachdem am Mittwoch ein neunjähriger Junge von einem Mann belästigt worden war, hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Der Junge war am Mittwoch mit seiner Mutter auf der Polizeiwache in Marsberg erschienen und hatte Angaben zu einer Belästigung gemacht. Demnach war der Neunjährige am Mittwoch gegen 13.30 Uhr mit dem Schulbus auf dem Weg nach Hause gewesen, als sich ein junger Mann neben ihn gesetzt hatte. Der Unbekannte umarmte und kitzelte den Jungen am Oberkörper (Wir berichteten).

28-jähriger aus Marsberg wird verdächtigt

Am Donnerstag konnten die Beamten der Polizeiwache Marsberg einen Verdächtigen ermitteln. Hierbei handelt es sich um einen 28-jährigen Mann aus Marsberg. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es wurde eine sogenannte Gefährderansprache durchgeführt.