Junge Schauspieler aus dem Sauerland nehmen Briten aufs Korn

Brexit, Megxit – dass die Briten manchmal seltsam sind und aus ihrem bisherigen Dasein aussteigen, ist bekannt. Dass manche aber ein so dubioses Doppelleben führen, dass der Ausstieg richtig hart werden kann, zeigen die Nachwuchs-Schauspieler der Freilichtbühne Hallenberg in der englischen Komödie „Taxi, Taxi – doppelt leben hält besser!“ von Ray Cooney. Premiere des diesjährigen Winterstückes ist am Freitag, 31. Januar, um 20 Uhr in der Stadthalle Hallenberg.

John Smith ist Taxifahrer in London und glücklich verheiratet.

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Mit Mary Smith. Und auch mit Barbara Smith! Klingt kompliziert, klappt aber prima nach einem minuziös ausgeklügelten Plan, mit dem er seinen beiden Gattinnen in zwei Wohnungen sowohl zeitlich als auch im Hinblick auf seine ehelichen Pflichten gerecht wird: „Es ist alles eine Frage der Zeiteinteilung und Potenz“, wie er seinem ballonseidenen Nachbarn Stanley alias Robin Müller stolz erklärt. „KTB = Kuscheltag mit Barbara“, steht in seinem Kalender. Oder „KMM = Knuddeln mit Mary“.

Von Peter Pan zum Bigamisten

Im Sommer war Medin Jakupovic noch Peter Pan, der nicht erwachsen werden wollte. Jetzt hörnt er als durchtriebener Bigamist John Smith sehr überzeugend seine beiden Ehefrauen.

Dazwischen fährt er Taxi und alle sind sich ihrer völlig sicher - bis John in eine Schlägerei gerät und im Krankenhaus landet. Weil dadurch der Stundenplan völlig durcheinander gerät, sind die etwas biedere, aber sehr resolute Mary und die verführerische Barbara, gespielt von Luisa Glade und Annika Ramm, besorgt und melden ihren John als vermisst.

Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend 1 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

9 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

10 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

11 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

12 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

13 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

14 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

15 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

16 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

17 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

18 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

19 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

20 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

21 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

22 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

23 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

24 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

25 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

26 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

27 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

28 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

29 / 29 Winterstück der Freilichtbühnen-Jugend "Taxi, Taxi - doppelt leben hält besser" heißt der diesjährige Schwank der Freilichtbühnen-Jugend in Hallenberg Foto: Max Maurer Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Somit gehen zwei Polizisten (Maria Kleinhof und Lukas Wölki) unabhängig voneinander auf die Suche. John verstrickt sich in Lügen und zieht seinen Freund Stanley mit in diesen Sumpf. Angeheizt wird die Verwirrung durch zwei investigative Journalisten, einen ebenso naiven wie schwulen Obermieter (herrlich tuntig: Vincent Brieden) und die Telefonnummer von Barbara, die versehentlich in Marys Hände gerät.

Es wird viel telefoniert, gelogen, vertuscht und verhört. John und Stanley zaubern aus dem Stegreif Bullen, Bauern, Nonnen, Transvestiten, Putzfrauen und ungeborene Kinder herbei…. bis irgendwann das Lügenlabyrinth so undurchsichtig wird, dass ihr ganz persönlicher Brexit unausweichlich ist.

Jugend inszeniert alles selbst

Seit Monaten proben die jungen Darsteller, die teilweise noch zur Schule gehen, haben geschickt zwei Wohnungen in ein Bühnenbild integriert, Kostüme und Masken überlegt, die Licht- und Ton-Technik geregelt und passende Musikuntermalungen eingespielt.

Mit Stefan Pippel, Manuela Senger, Franziska Mause und Louis Stöber sind erfahrene Freilichtbühnen-Mitglieder für Regie und Spielleitung zuständig.

Wer die talentierten Nachwuchs-Schauspieler kennt, weiß, dass alle außer John und Stanley in den sechs Aufführungen richtig viel zu lachen haben!

Info Sechs Aufführungen in der Stadthalle Hallenberg Die Premiere findet am Freitag, 1. Februar 2020, um 20 Uhr statt. Weitere Termine: Sonntag, 2. Februar 2020, 17 Uhr (ab 15 Uhr mit Kaffee und Kuchen im Feuerwehrhaus gegenüber); Donnerstag, 6. Februar, 19 Uhr; Samstag, 8. Februar, 20 Uhr; Sonntag, 9. Februar, 17 Uhr; Freitag, 14. Februar, 20 Uhr

Homosexuelle Zuschauer sollten viel Sinn für Satire mitbringen, denn Autor Ray Cooney schlachtet in seinem Stück sämtliche Klischees aus. Regelmäßige Winterstück-Fans werden einen Running Gag wieder erkennen, der sich seit Jahren durch die Vorstellungen zieht.

Nein? Doch! Ooohhhh….