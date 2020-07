Die Stoplersteine in der Briloner Südstraße erinnern an die Familie Neuwahl.

Mahnung Jugendparlament: Weitere Stolpersteine in Brilon verlegt

Brilon. Stolpersteine sollen in Brilon daran erinnern, dass viele jüdische Mitbürger Opfer des Nazi-Regimes geworden sind. Vier neue Steine wurden gelegt.

Das Jugendparlament Brilon hat coronabedingt in kleinem Kreis und stillem Gedenken zusammen mit dem Künstler Gunter Demnig vier neue Stolpersteine für die Familie Neuwahl in der Südstraße verlegt.

Albert und Frieda Neuwahl wurden zusammen mit ihren Kindern Hannelore (14 Jahre) und Julius (12 Jahre) als eine der ersten Briloner Judenfamilien in das Konzentrationslager Zomosc deportiert und ermordet. Im Gedenken an das Schicksal dieser Menschen erhält jedes Opfer seinen eigenen Stein. Gedacht wird mit diesem Projekt letztlich aller Menschen, die unter dem Regime des Nationalsozialismus in der Stadt leiden mussten.

Die Jugendlichen des Jugendparlamentes bedanken sich herzlich bei Herrn Humpert aus Olpe, der an der Verlegung teilgenommen und die Kosten für einen Stein gespendet hat.

Auch im nächsten Jahr sollen weitere Gedenksteine in Brilon verlegt werden. Wer die Patenschaft für einen „Stolperstein“ übernehmen möchte, kann eine Spende auf ein Konto der Stadtkasse Brilon unter Angabe des Verwendungszwecks „Spende Stolpersteine“ überweisen.

Die Mitglieder des Jugendparlaments bedanken sich ganz herzlich für die bisher eingegangenen Spenden, auch im Namen des Rates und der Verwaltung der Stadt Brilon.

Konten der Stadtkasse Brilon:

Sparkasse Hochsauerland DE04 4165 1770 0000 0023 37 WELADED1HSL

VB Brilon-Büren-Salzkotten DE29 4726 1603 0001 2490 00 GENODEM1BUS

Deutsche Bank DE19 4167 0028 0555 5552 00 DEUTDE3B417