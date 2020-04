Insgesamt bisher 547 Corona-Fälle im Hochsauerland bestätigt

Hochsauerland. Landesweit geht die Zahl der Corona-Infizierten in Richtung 30.000. Im HSK sind es - Stand Sonntag - 547 Fälle.

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Hochsauerlandkreis liegt aktuell bei 547 Fällen. Das hat der HSK am Sonntagmorgen bekanntgegeben. Am Samstag war erneut eine Sterbefall vermeldet worden. Es handelt sich um eine 89-jährige Frau aus Meschede mit mehreren Vorerkrankungen. Sie war am Freitag im Marienhospital Arnsberg gestorben.

Die statistischen Zahlen vom Sonntag (in Klammern die Zahl vom Samstag) lauten: 317 Genesene (308) und 217 Erkrankte (219) sowie 13 Tote (13). Von den Erkrankten werden 20 (19) stationär behandelt, davon 5 (3) intensiv. Die Zahl aller bestätigten Erkrankten beträgt damit 547 (540).

Zahlen aus Korbach und Paderborn

Ein Blick auf die Landesstatistik: Demnach wurden von den jeweiligen Krisenstäben landesweit 29.155 bestätigte Fälle vermeldet und 862 Todesopfer. Ein Blick nach Hessen: Landesweit gibt es dort 6983 bestätigte Fälle und 214 Tote. Die Zahlen für den Landkreis Waldeck Frankenberg: 131 bestätigte Fälle und zwei Tote.

Ein Blick in den Kreis Paderborn: Dort sind insgesamt 534 Menschen positiv auf eine Corona-Virus-Infektion (COVID-19) getestet worden - darunter 28 in Bad Wünnenberg, 26 in Büren und 279 in Paderborn (Stand: Samstagnachmittag).

23 Menschen aus dem Kreis Paderborn, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben, sind verstorben. 38 (-7) Menschen werden zurzeit im Krankenhaus behandelt, 9 (-2) davon intensivmedizinisch. Aktuell sind im Kreis Paderborn 332 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.