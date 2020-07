Corona-Schützenfeier In diesem Dorf bringt der König ein Bier in jeden Haushalt

Elleringhausen. Die Corona-Krise macht Vereine und Schützenpaare kreativ. In Elleringhausen geht der König mit Bier ins Haus – und erhält ein tolles Dankeschön.

Traditionell geht beim Schützenfest in Elleringhausen das erste Bier „auf den König“. Da in diesem Jahr coronabedingt kein Schützenfest stattfinden konnte, hatte sich das Königspaar etwas ausgedacht, um diese Tradition trotz Corona beizubehalten:

König Ansgar Schennen brachte persönlich bei jedem Haushalt im Dorf eine Flasche „Königs Pilsener“ vorbei – von Königin Tanja liebevoll dekoriert mit einem Bild und Spruch. Er überraschte so manchen Einwohner und erlebte lustige, aber auch bewegende Momente. Nach drei Tagen „Fußmarsch“ durchs Dorf, so der König, könne er „ein Buch darüber schreiben“.

Coronagerechter Festzug in Form eines Autokorsos

Nachdem das Königspaar das Dorf so überrascht hatte, beschlossen Freunde, Familie und Vorstand ihrerseits, nun auch das Königspaar zu überraschen: In aller Heimlichkeit wurde ein coronagerechter Festzug in Form eines Autokorsos für das Königspaar organisiert.

Um sicherzustellen, dass das Paar auch zuhause war, wurde der Major Marcel Schmidt als „Lockvogel“ eingesetzt: Er bat das Königspaar sich wegen der anstehenden Ehrungen für einen Pressetermin bereit zuhalten. Erst wenige Stunden vor dem Festzug wurden dann die Dorfbewohner heimlich informiert, und: Ein ganzes Dorf „hielt dicht“!

Bestellen Sie hier unseren Brilon-Newsletter! Jetzt anmelden Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich den Werberichtlinien zu.

Völlig überrascht wurde das Königspaar – wie bei einem normalen Festzug – von Major und Königsbegleitern an der Haustür abgeholt und standesgemäß durch die extra organisierte Festmusik zum geschmückten Königscabrio begleitet. Das war ein Jubel in den Straßen – in allen Teilen des Dorfes säumten Zuschauer den Straßenrand und der Königskorso mit festlich geschmückten Wagen wurde mit Applaus begrüßt. Mancherorts fand sich spontan eine gemütliche Runde um ein Kistchen Bier ein, Schützenbrüder mit Kappe und Uniform grüßten das Paar an den Straßen des allseits beflaggten Ortes.