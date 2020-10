Im Sauerland kommt immer noch der Kranz aufs Grab

So konzentriert nach Nadeln und Blättern duftet es selbst im richtigen Wald kaum noch. Der Geruch von Moos, Farn, Harz, Holz und Tanne steht nahezu wie gemeißelt in dem erdkühlen Raum. Hemdsärmelig im kurzärmeligen T-Shirt greift Klaus Willeke zu. Hier ein paar Zweige von der Edeltanne, dazu getrocknete Zapfen, das Ganze mit Draht umwickelt, in einen Moosi-Schaum, eine Schale oder einen Kranz gesteckt. Ein Handgriff sitzt wie der andere. Und rund um die pinkfarbene Ananasblüte nimmt das Grabgesteck mehr und mehr Gestalt an.

Bestattungsformen ändern sich

Die Bestattungsformen haben sich im Lauf der Jahre geändert. Doch der Familienbetrieb in Madfeld setzt beim Repertoire auf Tradition. „Auch wenn die Zahl der Urnengräber sicherlich immer mehr zunimmt – wir haben noch viele Kunden, die große Gräber und Gruften haben. Ja, die selbst nach Ablauf der Fristen die Liegezeit verlängern. Und da sind jetzt zu Allerheiligen oder Totensonntag der klassische Kranz oder das große Gesteck immer noch gefragt“, sagt der Fachmann, der den Betrieb mit seinem Bruder Heinz-Dirk als GbR führt und der allein 200 Gräber in Pflege hat.

80 bis 90 „Zutaten“

Die Willekes sind vielfältig aufgestellt. Sie produzieren Blumen, Kräuter- und Gemüsepflanzen selbst und stellen saisonale Floristik von Hand her. Jetzt, für die stillen Tage, sitzen sie schon wochenlang vorher abends beim „Tatort“ und wickeln Drähte um die Zapfen und Blüten für die Trauer-Deko. 80 bis 90 „Zutaten“, so schätzt Willeke, lagern in den einzelnen Kartons, um daraus Gestecke zu machen oder Kränze zu binden. Einiges kommt aus dem Sauerland: Tannen-Äste bezieht der Betrieb seit Jahren von einem privaten Züchter, der tausende von Christbäumen hat, die aber auch in einem illustren Umfeld von Obst- und Mischbäumen naturnah aufwachsen. „Da sind immer wieder Weihnachtsbäume dabei, die nicht so gut gedeihen und sich als Schnittgrün eignen.“ Koniferen, Eiben, Kiefern gibt es vor der eigenen Haustür, aber viele Ingredienzen kommen aus der ganzen Welt.

Frage des Geschmacks

Geschmacksache, dennoch vielfach gefragt, sind Ananasblüten, die im Mittelpunkt vieler Gestecke stehen. Die kommen aus Südafrika. „Bell-Cup“ sind zum Beispiel getrocknete Fruchtschalen der in Indien beheimateten bengalischen Quitte. Die getrockneten Früchte des südafrikanischen Silberbaums (Salignum) finden ebenso Zugang in die heimischen Gestecke wie das exotische Plumosum oder Leiterschoten aus Südeuropa.

Bei den Zapfen hat Klaus Willeke echtes Verhandlungsgeschick bewiesen. „Im Parco archaeologico in Rom habe ich bei einer Reise dorthin Leute beobachtet, die säckeweise Pinien-Zapfen eingesammelt haben. Ich habe sie angesprochen, ob sie mir nicht welche verkaufen würden. Und so kam ein riesiger Karton aus Rom nach Madfeld.“ Die Zutaten werden immer wieder ergänzt, so dass die Kisten im Herbst stets gut gefüllt sind.

Urne statt Sarg Wurden 1960 noch 90 Prozent aller Verstorbenen in Deutschland im Sarg beerdigt, lag das Verhältnis Urne zu Sarg 2009 bei 51 Prozent (Urne) und 49 Prozent Sarg. 2019 gab es nur noch 30 Prozent Erdbestattungen.

Natürlich machen die Willekes auch kleine Gestecke für Urnengräber: „Wir sind mit Frankenberg, Schmallenberg, Korbach, Brilon und Olsberg auch auf Wochenmärkten vertreten. Hier wie dort treten die Kunden an uns heran und sagen: ,Das Gesteck oder der Kranz gefallen mir sehr gut, aber könnte man dieses oder jenes vielleicht noch farblich austauschen.‘ Und das tun wir dann.“

Restaurant, heiße Theke und Schnellimbiss

Knallbunt ist bei Grabgestecken allerdings nicht gefragt, aber ausschließlich an Naturtönen haben sich viele leid geguckt. „Oft geht es um einen Hauch Lila, der zum Beispiel mit dem auf dem Grab gepflanzten Heidekraut harmonieren soll.“ Mehr aber auch nicht: „Der Großhandel versucht hin und wieder, uns einen Trend - zum Beispiel Silber - als Farbton aufzudrängen. Aber da ziehen wir nicht mit.“ Alles in allem machen größere Kränze und Gestecke nach wie vor den Löwenanteil des Grabschmucks aus. Und pro Saison – also etwa ab 10. Oktober bis kurz vor dem Feiertag – verlassen 600 bis 700 Produkte in Sachen Grabschmuck das Haus Willeke. Und im Schnitt - so die Erfahrung - geben die Kunden zwischen 25 und 35 Euro für den Grabschmuck im November aus.

Filigranes Arbeiten

Bei kleinen Gestecken für Urnengräber sei sehr filigranes Arbeiten gefragt. „Da wird auch mit Filz und bunten Drähten hantiert. Da können und wollen wir in manchen Bereichen gar nicht mithalten. Vier große Kränze oder Gestecke sind schneller als zwei kleine gemacht“, sagt Klaus Willeke und ordnet sich und den Betrieb ganz nüchtern folgendermaßen ein: „Der reine Floristik-Betrieb ist das feine Restaurant, der Supermarkt ist die ganz einfache Pommesbude. Wir verstehen uns als die heiße Theke mit guten und ehrlichen Produkten. Wir machen das, was wir für richtig halten und was unsere Kunden seit Jahr und Tag schätzen.“

Die Auswahl ist groß: Gestcke, Kränze und Kissen. Foto: Thomas Winterberg / wp

Und der Erfolg gibt ihm recht. Bis auf den letzten Drücker wird immer wieder neuer Grabschmuck hergestellt. „Meiner Meinung nach sollten sich die Menschen vorher überlegen, was der Verstorbene denn wohl gemocht hätte. Wer einen soliden und schlichten Lebenswandel geführt hat, der würde sich bestimmt nicht über ein pompöses und buntes Grabgesteck freuen. Ich kann nur für meinen Vater sprechen: Der würde uns einen Blitz vom Himmel schicken, wenn wir ihm keinen Kranz aufs Grab legen würden.“