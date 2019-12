Im Altkreis Brilon steigt die Zahl der Insolvenzen

In den ersten neun Monaten des Jahres hat es kreisweit 246 Insolvenzen gegeben. Das sind fünf mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. In den sechs Kommunen des Altkreises Brilon alleine allerdings sind es sieben. Hier fielen bis Ende September 64 neue Verfahren an. Landesweit ging die Zahl der Insolvenzen um 5,6 Prozent von 6754 Fällen auf 6373 zurück. Das teilte IT.NRW mit.

Während kreisweit die Zahl der Privatinsolvenzen kreisweit von 174 auf 164 zurückging, blieb sie im Altkreis Brilon mit 40 gleich. Bei den Firmeninsolvenzen gab es mit 10 sogar eine weniger; kreisweit war ein Zuwachs um zwei auf 49 Fälle zu verzeichnen. Zugenommen haben in den sechs Altkreis-Kommunen die Insolvenzen von ehemals Selbstständigen sowie aus sonstigen Gründen, wie etwa bei Nachlässen, davon gab es insgesamt 14 gegenüber sechs im Vorjahreszeitraum

In Marsberg die meisten Verbraucherinsolvenzen

Die meisten Privatinsolvenzen gab es – trotz des größten Rückgangs – immer noch in Marsberg. Dort fielen in den ersten drei Quartalen 13 Verbraucherinsolvenzen an, sieben weniger als im Vorjahreszeitraum.

Und so sieht es in den anderen Städten aus:

In Brilon waren es 11 (-1), Olsberg 9 (+4), Winterberg 3 (+1), Medebach 1 (1), Hallenberg 0 (1)

Und so sieht es bei den Unternehmens-Pleiten aus: Brilon 1 (-6), Olsberg 1 (-1) und Winterberg 5 (+5); in Marsberg (2) und Medebach (1) blieben die Firmen-Insolvenzen ebenso konstant wie in Hallenberg: In der Nuhnestadt gab es nämlich gar keine.

2018 kreisweit Forderungen von insgesamt 60,878 Millionen Euro

Um welche Forderungen es in den ersten neun Monaten dieses Jahres dabei insgesamt geht, kann IT.NRW nicht sagen. Die Zahlen werden nur für ein komplettes Jahr zusammengefasst, hieß es auf Anfrage der WP. Für das Jahr 2018 wurde für die 341 beantragten Insolvenzverfahren Forderungen von Insgesamt 60,878 Millionen Euro erwartet. Davon entfielen 40,9 Millionen Euro auf die 60 Unternehmensinsolvenzen und 15,282 Millionen Euro auf die 248 beantragten Verbraucherinsolvenzen.

874 Arbeitnehmer von Firmenpleiten betroffen

Mit 61.620 Euro liegt die durchschnittliche Forderungshöhe deutlich über denen in den nordrhein-westfälischen Nachbarkreisen. In Paderborn zum Beispiel sind es bei den 208 Privatinsolvenzen 46.543 Euro, im Kreis Siegen-Wittgenstein 40.466 Euro (195 Verbraucherinsolvenzen), im Kreis Soest 48.506 Euro (296 Fälle) und im Kreis Olpe 58.873 Euro bei 71 Verbraucherinsolvenzen.

Von den insgesamt 60 Unternehmens-Insolvenzen des gesamten vergangenen Jahres waren 874 Arbeitnehmer betroffen.