HSK: Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ wird verschoben

Hochsauerlandkreis. Der für dieses Jahr geplante Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ kann dieses Jahr wegen Corona nicht stattfinden. Das müssen Dörfer wissen.

Der für dieses Jahr geplante Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ findet erst im Jahr 2021 statt. Anvisiert ist dafür der Monat September, die genaue Terminplanung mit allen Fristen soll Anfang Januar bekannt gegeben werden.

Nachdem der Bundeswettbewerb auf 2023 und der des Landes auf 2022 verschoben wurden, war der Zeitdruck für den Kreis nicht mehr gegeben. So haben alle Dorfgemeinschaften nun genügend Zeit, sich trotz Corona sachgerecht vorzubereiten.

Pandemie soll auch Thema sein

Der Fokus liegt traditionell bei den ehrenamtlichen und gemeinschaftlichen Aktivitäten in den Dörfern, aber auch die regionale Bewältigung der Pandemie soll zukünftig berücksichtigt werden. Denn viele beispielgebende Aktionen, zielgerichtete Hilfsangebote und soziale Unterstützungen hat es in den Gemeinschaften unserer Dörfer in den letzten Wochen gegeben.

Das bürgerschaftliche Engagement in den einzelnen Dorfgemeinschaften gerade in schwierigen Zeiten ist Grundvoraussetzung für eine lebenswerte Zukunft der Gesellschaft in den einzelnen Ortsteilen. Deshalb würden sich die Städte und Gemeinden sowie der Hochsauerlandkreis über weitere Teilnehmer an dem kommenden Wettbewerb freuen.

Weitere Informationen gibt es auch im Internet auf www.dorfwettbewerb.de