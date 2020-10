Borkenkäferbefall im HSK HSK: So emotional schildern Bäuerinnen Borkenkäfer-Gefahr

Hochsauerlandkreis. Der Borkenkäfer sorgt für ein massives Waldsterben. Die Kreislandfrauen aus dem HSK zeichnen ein verzweifeltes Bild.

Deutliche Betroffenheit war in der Dorfhalle Westernbödefeld zu spüren. Die Kreislandfrauen hatten Matthias Kerkhoff, Mitglied des Landtages, eingeladen. Emotional schilderten die Bäuerinnen die Lage angesichts des Borkenkäferbefalls in ihren Fichtenbeständen. „Erlöse sind schon lange nicht mehr zu erzielen“, so Maria Wenniges aus Arnsberg-Wennigen.

„Zügig arbeiten, um das gefallene Holz durch den Sturm „Friederike“ zu beseitigen, das wäre wichtig gewesen“, so Hildegard Ahshoff aus Arnsberg-Bachum.

„Stattdessen wurde viel Holz, besonders im Staatswald, liegen gelassen. Die folgenden trockenen Sommer taten ihr Übriges, um dem Borkenkäfer ausgezeichnete Vermehrungsraten zu bieten.“

Die Anwesenden waren sich einig, dass der nachhaltig bewirtschaftete Wald die beste Klimabilanz aufweist und eine Baumprämie als Anerkennung für die Klimaleistung ihrer Wirtschaftswälder angesagt wäre. „Förderanträge sind zu komplex, hier ist mehr Praxisnähe gefragt“, so die einhellige Meinung. Vorgeschlagen wurde auch eine erleichterte Umwandlungsmöglichkeit von Wald in Grünland, um dem durch die Trockenheit eingetretenen Futtermangel in rindviehhaltenden Betrieben entgegenzuwirken.

Windkraft im Wald – in Entfernung zu Wohnbebauung

Windkraft im Wald war ein weiteres Thema – hier sehen die Anwesenden Notwendigkeit und Potential, wenn möglichst viele davon profitieren und Entfernungen zur Wohnbebauung eingehalten werden.

„Die Kommunen müssen Planungshoheit behalten“, so Rita Sommer, Mitglied des Gemeinderates von Eslohe.

Dörte Pape aus Schmallenberg-Oberkirchen brachte aus ihrer Erfahrung als Sozialpädagogin im Vorschulbereich das dringende Anliegen vor, Kinder erst mit sechs Jahren einzuschulen. „Durch den derzeitigen Einschulungsstichtag 30. September sind manche Kinder schon mit fünf Jahren schulpflichtig, aber oft noch nicht schulreif. Eine Rücksetzung auf den 30. Juni würde zur Entschärfung beitragen und den Kindern noch eine lange Zeit nach nützlich sein“.

In der Kommunalpolitik mitmischen

Ihre Erfahrung in der Betreuung von Pflegekindern bewog Anne Babilon aus Herhagen zur Forderung nach einer praxisgerechteren Ausbildung von Familienrichtern. Diese setzten sich oft über Gutachten hinweg und entscheiden nur vermeintlich zum Wohl des Kindes.

Nach einer gut zweistündigen Unterredung forderte Matthias Kerkhoff die Frauen auf, sich einzumischen und die Kommunalpolitik mitzuprägen. „Es wäre mir sehr lieb, wenn Sie etwas Unruhe in die aktuellen Fragestellungen hereinbringen würden!“