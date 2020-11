HSK-Politiker Dirk Wiese: Klare Worte zum Attentat in Wien

Bundestagsabgeordneter aus dem HSK, Dirk Wiese, richtet nach dem Attentat in Wien einen Appell an alle.

Attentat in Wien

Hochsauerlandkreis. Der Bundestagsabgeordnete aus aus Brilon, Dirk Wiese, äußert sich in einem Statement zum Attentat in Wien. Welchen Appell er an alle richtet:

Dirk Wiese, Bundestagsabgeordneter und stellvertretender Fraktionsvorsitzender der SPD aus dem Hochsauerlandkreis, äußert sich zu dem Attentat in Wien. Nach Schüssen in der Wiener Innenstadt waren viele Menschen schwer verletzt worden, vier verstarben. Laut österreichischem Innenminister Karl Nehammer war der islamistische Terrorist Sympathisant der Terrormiliz „Islamischer Staat“. Die Suche nach möglichen weiteren Attentätern dauert noch an.

Statement auf Instagram veröffentlicht

„Wieder ist es zu einem Terrorangriff gekommen“, schreibt Dirk Wiese auf seinem Instagram-Account.

„Ich verurteile diese Tat und trauere mit unseren österreichischen Freunden in Wien.“ Dirk Wiese betont, dass es jetzt gelte, jede Form von Extremismus „wirksam und gemeinsam zu bekämpfen.“ Es sei wichtig, die freie Gesellschaft jeden Tag zu verteidigen.

Der Anschlag in der österreichischen Hauptstadt hatte gegen 20 Uhr im Ausgehviertel Bermuda-Dreieck begonnen, wo kurz vor Beginn neuer Corona-Ausgangssperren und bei mildem Wetter viele Menschen unterwegs waren. Der oder die Angreifer feuerten nach Angaben der Polizei an sechs verschiedenen Tatorten mit Gewehren um sich. Nach Darstellung von Augenzeugen wurde auf Menschen in Lokalen und Gastgärten geschossen. Ein oder der Attentäter wurde von der Polizei erschossen.

Vier Passanten getötet, mehrere in Lebensgefahr

Nach Angaben der österreichischen Polizei sind bei dem Anschlag vier Passanten getötet worden. Es handele sich um zwei Männer und zwei Frauen.

Einer der Männer starb kurz nach dem Angriff. Mindestens 15 weitere Menschen wurden zum Teil schwer verletzt, darunter ein Polizist. Mindestens sieben Opfer schweben nach offiziellen Angaben in Lebensgefahr.