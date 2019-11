Hoppecke fließt in Brilon wieder frei vor sich hin

Einen derartigen Kawenzmann hat Franz-Josef Knies bisher noch nicht ins Reich der Träume befördert: Eindrucksvolle 60 Zentimeter lang war die Bachforelle, die der zertifizierte Elektrofischer aus Marsberg unterhalb von Messinghausen aus der Hoppecke holte. Am Fuß der Bärenhohlklippen schließt die Stadt Brilon ein wichtiges Kapitel im Rahmen des Konzeptes zur Naturnahen Entwicklung von Fließgewässern ab. Rund 1,1 Millionen Euro kostet die Maßnahme insgesamt.

Das „Bauwerk 24“ staute die Hoppecke zwischen Messinghausen und Beringhausen und diente zum Betrieb eines Sägewerks.. Foto: Privat

Ihr Ziel: die alten Stau-Einrichtungen aus dem Flusslauf zu entfernen und die Hoppecke für Fische wieder durchgängig zu machen. „Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss,“ heißt es in der Präambel zur Europäischen Wasserrahmenrichtlinie. Die trat am 22. Dezember 2000 in Kraft. Damit fiel der Startschuss für eine über Ländergrenzen hinausreichende Gewässerschutzpolitik in Europa.

Im Briloner Stadtgebiet gab es bisher zwei große Projekte: die Renaturierung der Hunderbecke/Möhne und die Schaffung der Durchgängigkeit der Hoppecke. 2016 hatte die Stadt die Hunderbecke am Stadtrand in Richtung Rüthen in Schleifen, sogenannte Mäander, gelegt.

Damit sollte die Fließgeschwindigkeit des Baches gedrosselt und das weitere Ausspülen der dünnen Bodendecke verhindert werden. Stellenweise hatte sich das aus der Kläranlage kommende Wasser bereits bis auf das sogenannte Deckgebirge, den karstigen Untergrund, gefressen. Dabei versickerte soviel Wasser, dass nur noch nach starken Niederschlägen überhaupt etwas an Fünf Brücken ankam. Die Maßnahme war aus Gründen des Trinkwasserschutzes fällig geworden.

18,5 Kilometer langer Verlauf auf Briloner Boden

Bei der Hoppecke geht es darum, den Bach von der Mündung in die Diemel bei Bredelar bis hoch ins Upland für Fische durchgängig zu gestalten. Bei der industriellen Nutzung der Wasserkraft in früheren industriellen Zeiten waren für den Betrieb von Mühlen und Generatoren Riegel und Wehre angelegt worden.

Allein auf dem rund 18,5 Kilometer langen Verlauf auf Briloner Stadtgebiet befanden sich zwei Dutzend Querbauwerke unterschiedlichen Kalibers - von Grundschwellen bis hin zur 1,8 Meter hohen Staustufe. Mit dem Umbau von Bauwerk 24 kann Adriane Plewka, Stadtwerke Brilon, die Wasserrahmenrichtlinie jetzt abhaken. Die Wehranlage liegt an der L870 (Warburger Straße) oberhalb der Schreinerei Schirm. Früher diente sie dazu, dort Wasser zum Betrieb eines Sägewerks auszuleiten. Das Wehr staute den Bach um rund 1,20 m auf. Der Rückbau betraf jetzt eine Strecke von rund 150 Meter.

So sah der Bachlauf in der Ortsmitte von Messinghausen vor dem Umbau aus.. Foto: Stadtwerke

Besondere Herausforderung: Dabei durfte die Standsicherheit der angrenzenden Böschungen zur Straße und zum Bahndamm nicht gefährdet werden. Adriane Plewka: „Ein reiner Abbruch hätte ohne entsprechende Ufersicherungsmaßnahmen zu Erosionsschäden an Bahndamm und Straßenböschung geführt.“

Adriane Plewka: „Dort werden sich durch Sedimentierung Kiesbänke bilden, die Laichplätze für Fische sein können.“ Dann kann sich ein Steilufer entwickeln, in dem zum Beispiel ein Eisvogel Brutröhren anlegen könnte.

Laichplätze und Jagdansitze für Eisvogel und Wasseramsel

Für den Bachausbau, die Zufahrt der Baumaschinen und aus Gründen der Standsicherheit wurden im Uferbereichen einige Bäume gefällt. Dieses Totholz wurde ins Bachbett eingebaut. Bestimmt entdeckt es ja eine Wasseramsel als Jagdansitz.

Mit der Beseitigung von Bauwerk 24 endete die Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie für die Hoppecke. So sieht es jetzt dort aus.. Foto: Privat

Aufwändigstes Einzelprojekt des ganzen Paketes ist die ebenfalls in diesen Tagen zu Ende gehende Neugestaltung der Hoppecke im Ortskern von Messinghausen.

Eine unerwartet, böse Überraschung gab es beim Umbau der mit 1,80 Meter höchsten Staustufe im Bremecketal. Bei Bodenproben im Auenbereich waren Altlasten zutage getreten.

Rund 8500 Tonnen cadmium, zink- und PCB-haltigen Bodens mussten entsorgt werden. Kosten: rund 1,3 Millionen Euro. Ein Verursacher hatte sich nicht feststellen lassen.

Furt ersetzt Brücke

Bei Brilon-Wald wurde die Schellhorn-Brücke abgerissen und durch eine - vor allem für Mountainbiker abwechslungsreiche - Furt ersetzt. „Der Aufwand für eine neue Brücke und die Nutzung standen in keinem preislich vertretbaren Verhältnis“, so der damalige Stadtbaudirektor Johannes Nolte. Die Natursteine aus der Brücke wurden zumindest teilweise weiter verwertet, etwa in der kleinen Mauer vor dem Volksbankcenter in der Fußgängerzone. Westlich von Hoppecke erhielt die Hoppecke auf einer Länge von rund 180 Metern ein neues Bett, ein sogenanntes „Umgehungsgerinne“. Ein Grundstückseigentümer stellte den dafür benötigen Platz zur Verfügung. Mit dieser „Bach-Umleitung“ wird das alte Mühlengrabenwehr umgangen.

Fischdurchgängigkeit erreicht

An sieben weiteren Wehren und Brücken sorgten die Deutsche Bahn, StraßenNRW und ein privater Wasserkraftbetreiber für die Fisch-Durchgängigkeit der Hoppecke.

Ein strammer Brocken: Diese 60 Zentimeter lange Bachforelle holten Elektrofischer Franz-Josef Kies (links) und Mathias Atorf aus der Hoppecke Foto: Privat

Mit den jetzt endenden Bauarbeiten kann der Hochsauerlandkreis als Untere Wasserbehörde den Umsetzungsfahrplan der Wasserrahmenrichtlinie in puncto Fischdurchgängigkeit für den Bereich Brilon ad acta legen. Wünschenswert wäre noch die Herstellung einiger sog. Strahlursprünge, ökologisch besonders hochwertig herzurichtende Abschnitte.

In Marsberg steht Diemel im Fokus

Diese, so der HSK, lassen sich in den meisten Fällen nur umsetzen, wenn der Platz zur Verfügung gestellt werden kann. Derzeit seien Flächen bekanntlich generell schwer zu erwerben.

Für den auf Marsberger Stadtgebiet verbleibenden Lauf der Hoppecke gibt es nach Auskunft der Unteren Wasserbehörde keine Planungen: „Dort steht die Diemel im Fokus.“