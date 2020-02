Drei Fragen an

Drei Fragen an Holger Glaremin: Unfallflucht ist unfair

Drei Fragen an den Sprecher der Kreispolizeibehörde, Holger Glaremin: Exakt 1.675 Unfallfluchten in 2018 sprechen eine eindeutige Sprache. Wieso hauen so viel Unfallverursacher einfach ab?

Die Motivation der Flüchtigen ist vielfältig. Angst vor Strafe, Vermeidung von Unannehmlichkeiten, Alkohol-/Drogenkonsum oder der Verlust des Schadenfreiheitsrabattes sind wohl die am häufigsten vorkommenden Motive. Auch der Kreis der geflüchteten Unfallbeteiligten ist nicht bestimmbar. Die polizeilichen Erfahrungen zeigen, dass sich das Phänomen der Unfallfluchten durch alle gesellschaftlichen Schichten zieht.

Wie viele Fälle können überhaupt aufgeklärt werden?

In den meisten Fällen fällt die Unfallflucht erst auf, wenn der Geschädigte zurück zu seinem Auto kommt. Für die Polizei bedeutet das: Es gibt nur wenige bis gar keine Ermittlungsansätze. Eine Aufklärungsquote von knapp 45 Prozent in 2018 weist auf die schwierige Arbeit der Ermittler hin. Anders sieht die Aufklärungsquote bei Unfallfluchten aus, bei denen Menschen verletzt wurden. Bei 64 dieser Fluchten ermittelte die Polizei 2018 insgesamt 38 Täter. Das entspricht in puncto Aufklärungsquote immerhin einem Wert von etwa 60 Prozent.

Wenn ich eine Unfallflucht mitbekomme, was soll ich tun?

Sofort der Polizei melden. Zeugen geben häufig den entscheidenden Tipp. Deshalb appelliert die Polizei auch mit der Kampagne „Unfallflucht ist unfair“ an alle Bürgerinnen und Bürger: „Sie haben eine Unfallflucht beobachtet? Informieren Sie die Polizei!“