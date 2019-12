Hochsauerland. Schneeflocken an Heiligabend in den Höhenlagen - na, wenn das keine guten Wetter-Ausssichten für Weihnachten sind!

Ho, ho ho! Schnee rund um Winterberg an Heiligabend möglich

Nach außergewöhnlich milden Tagen setzt sich ab heute allmählich wieder etwas kältere Luft durch. Diese kommt ab dem Nachmittag auch mit erstem Regen. Samstag ist es oft trocken, Sonntag regnet es wieder.

Das Wetter auf dem Berg

Nur auf der geschützten Nordseite des Kahlen Astens finden sich aktuell noch einige Schneereste, ansonsten ist die Schneedecke des vergangenen Wochenendes bereits wieder vollständig abgeschmolzen. Kein Wunder, bei Temperaturen, die am Dienstag und Donnerstag selbst in höchsten Lagen bis zu 10 Grad erreicht haben. Rund um den 4. Advent kühlt sich die Luft dann nun doch spürbar ab, allerdings bleiben die Werte selbst in 800 Metern noch knapp über dem Gefrierpunkt. Nichtsdestotrotz versucht der weit zurückgeschlagene Winter dann doch wieder an Raum zu gewinnen, denn in dieser nasskalten Luft fallen die Regenschauer ab Sonntag zumindest wieder als Schneeregen. Zum Montag selbst ist dann auf dem Kahlen Asten sogar leichter Schneefall möglich. Ob sich dann hier auch eine dünne Schneedecke bilden kann ist aber noch sehr unsicher. Insgesamt stellt sich die Wetterlage kurz vor Weihnachten aber wieder etwas winterfreundlicher auf. Die kräftigen Tiefs auf dem Atlantik verlieren etwas an Schwung und kalte Luft aus Norden kann sich etwas besser bemerkbar machen. Das Wetter ab Heiligabend wird also sehr spannend.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Mit dem bekannten Mix aus Sonne und Nebel hat sich die Mitte dieser Woche an Diemel, Nuhne und Orke präsentiert. Während die Temperaturen dabei selbst in Medebach aber etwas über dem Gefrierpunkt lagen sank die Temperatur am Donnerstagmorgen an unserer neuen Wetterstation in Marsberg-Westheim knapp unter den Gefrierpunkt und Westheim war damit der kälteste Ort im Sauerland. Der heutige Freitag startet nahe der hessischen Grenze nochmals mit dem Mix aus Sonne und Nebel, dabei ist es auch wiederum recht kalt. Im Laufe des Tages ändert sich die Wetterlage dann.

Aus Westen ziehen dichtere Wolken eines Tiefdruckgebietes über dem Atlantik auf und am späten Nachmittag fallen die ersten Regentropfen. Noch bleibt dieser Niederschlag aber schwach und so verläuft der Samstag weitgehend trocken. Nur ganz selten schafft es mal ein Regenschauer über die Berge bis nach Medebach, Hallenberg und Marsberg. Anders schaut dies am Sonntag und Montag aus, wenn immer wieder Regengebiete über die Region hinweg ziehen. Die Temperaturen gehen etwas zurück, bleiben aber im Tal zu mild für Schnee.

Das Wetter für den Nordkreis

Winter war in dieser bisherigen Woche vor dem 4. Advent nirgendwo im nördlichen Sauerland auch nur im Ansatz zu erkennen. So erreichten die Temperaturen in Olsberg und Brilon sogar bis zu 15°C und damit konnte auch offiziell ein Frühlingstag verzeichnet werden. Gerade bei kräftigem Südwind sind solche Temperaturen rund um die Ruhr aber auch im Winter nicht ungewöhnlich. Grund ist der Sauerlandföhn, welcher für eine zusätzliche Erwärmung der Luft sorgt. In den kommenden Tagen dreht der Wind nun auf West und die mildeste Luft wird nach Osten abgedrängt. Stattdessen kommt der Atlantik mit seinen Regengebieten wieder in Spiel. Ein erstes, recht schwaches Gebiet überquert das Ruhrtal und die Briloner Hochfläche in der Nacht, ein weiteres, deutlich kräftigeres Regengebiet folgt dann am Sonntag. Dabei sinken die Temperaturen auf Werte, die maximal noch um 6°C erreichen. Dies ist dann auch die Tendenz für den Montag. Während es also im Tal bis zum Heiligabend garantiert schneefrei bleibt kann sich in den höchsten Lagen zumindest die ein oder andere Schneeflocke in den Regen mischen.

Trend

Die Weihnachtsfeiertage bringen dem Sauerland nasskaltes Wetter. Die Schneefallgrenze sinkt nach und nach auf etwa 500 m ab und so kann es rund um Winterberg etwas Schnee geben. Im Tal bleibt es wohl schneefrei. Mehr unter www.wetter-sauerland.de