Hier kann man in Brilon und Olsberg im Lockdown einkaufen

Viele Einzelhändler, wie hier in Brilon, schreiben ihre Kontaktinformationen an die Scheiben ihrer Schaufenster. Auch im Lockdown kann man den Einzelhandel unterstützen

Brilon/Olsberg. Der Corona-Lockdown trifft Einzelhändler aus Brilon und Olsberg hart. Viele bieten einen Liefer- und Abholservice an. Die Liste mit Kontaktdaten:

Der Einzelhandel wird vom Corona-Lockdown mitten in der Vorweihnachtszeit hart getroffen. Die Tage vor Heilig Abend sind für viele Ladeninhaber die umsatzstärkste Zeit des Jahres. Einige Einzelhändler aus Brilon und Olsberg bieten einen Liefer- und/oder Abholservice an, um Kunden die Möglichkeit zu bieten, ihre Geschenke nicht bei Amazon und Co. kaufen zu müssen.

Brilon

In der Zeit des Lockdowns bieten viele Prima-Brilon-Einzelhändler Ihren Kunden Abhol- und / oder Lieferdienste an. Folgende Unternehmen haben uns eine Rückmeldung gegeben. Kunden werden gebeten, sich beim jeweiligen Händler über die genaue Abwicklung zu erkundigen. Die meisten Händler informieren auf Ihren Sozial-Media Plattformen, Homepages oder per Aushang am Ladenlokal.

Weitere Informationen Ladeninhaber aus Brilon und Olsberg, die sich nicht auf der Liste wiederfinden, können ihre Kontaktdaten an brilon@westfalenpost.de senden. Wir veröffentlichen diese dann zeitnah. Die Einzelhändler aus Marsberg und Winterberg, die einen entsprechenden Service anbieten, werden noch veröffentlicht.

Anziehend – Wäsche und Dessous, 02961 964174Beauty & Wellness- Anna Jostmeier, www.beautywellness-brilon.de, 02961/9890071

Becker Matratzen, www.becker-matratzen.de 02961/2865

Bergauf Schettel, www.sportschettel.de, 02961 / 9859005

Brauer fashion store, www.brauer-mode.de, 0170/1703863

Briloner Stoffparadies, www.briloner-stoffparadies.de, 02961/9665303

Bücher Podszun, www.buecher-podszun.buchhandlung.de, 02961/2507

Christian Leiße, www.christian-leisse.de, 02961 / 908040

Destille 1113, www.1113.de, 02964/9456575

Die Schatzkiste, www.schatzkiste-brilon.de, Lieferservice unter 02961/3002 oder WhatsApp 0172/8861571, soweit DHL täglich von 10-13 Uhr, Paketabgabe, Wertmarkenausgabe bis 24.12. möglich.

Feldmann – Marktzentrum, www.feldmann-brilon.com 02961/979710

KAEFER Stahl + Baustoffe, www.kaefer-brilon.de02961/9690100

Heimweh Mode & Accessoires, 02961 962803



Markant Urban,02961 / 743075

Mehralsschlappen – Das andere Schuhhaus, www.mehralsschlappen.de 02961 9639515

Modehaus Alexander Otto, www.alexanderotto-brilon.de, 02961/2530

Mode-Treff, 02961 3251

Music World Brilon, www.musicworldbrilon.de, 02961/97900

Pullover Lädchen, 02961 6658

Sanitätshaus Löhr – Rehawaren, www.sanitaetshaus-loehr.de, 02961 96130

Schreibwaren Podzun, www.buecher-podszun.buchhandlung.de, 02961 53505

Schuh Wieneke, 02961 / 3692

Sport Point, www.sportpoint.de, 02961/52510,

Stoffstudio Flinke Nadel, www.stoffstudio-flinkenadel.de0, 2961/9700936

U-SHE, www.u-she.de 0170/3017718

Liebelei und Dress up: Geschenkideen sind im Schaufenster mit Preisen und Nummern aufgebaut, Kunden können sich unter 0171/5369540 melden

Olsberg

Die Fachwelt Olsberg informiert auf ihrer Internetseite www.fachwelt-olsberg.de über Geschäfte,. die einen Liefer- und Abholservice anbieten. Diese Einzelhändler waren bis Mittwochabend dort aufgelistet:



U-SHE Lieferservice: 0170 3017718Mail: info@u-she.de

die reiselaube: z..B. Last-Minute-Gutschein zum Fest, 02962/9 74 47 4, urlaub@reiselaube.de

Käpt´n Book: Abholstation vor dem Geschäft, www.kaeptnbook-olsberg.de, 0 29 62 / 7 35 80 50, buecher@kaeptnbook-olsberg.de

Mikado Kreativ- und Bastellädchen: Abholung, oder Lieferservice im Umkreis von 20 Kilometer, 02962 / 8807181, mikado-kreativ@t-online.de

Bauspezi Kneer: Abhol- und Lieferservice, 0 29 62 / 97 43 0 oder info@bauzentrum-kneer.de.