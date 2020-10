Hallenberg: Nach 26 Jahren – So läuft der Kronauge-Abschied

Hallenberg. Michael Kronauge ist seit 26 Jahren Bürgermeister in Hallenberg. Jetzt wird er verabschiedet. Das ist der Plan für die Feier unter Corona-Bedingungen.

Nachdem am Mittwoch in in Winterberg die Sonderratssitzung zur Verabschiedung von Werner Eickler aus dem Bürgermeisteramt sowie von 17 Ratsmitgliedern wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden musste, hat nun auch die Stadt Hallenberg ihre Pläne für den am Samstag geplanten Abschied von Bürgermeister Michael Kronauge geändert.

Nach 26 Dienstjahren in den Ruhestand

Er geht bekanntlich nach 26 Dienstjahren in den Ruhestand, zudem hören 14 Ratsmitglieder – teilweise ebenfalls nach Jahrzehnten – nach der nun auslaufenden Wahlperiode auf. Da die Feierlichkeiten in Hallenberg generell draußen vorgesehen waren, werden sie nach jetzigem Stand nicht abgesagt. Die Verabschiedung wird vom neuen Bauhof, wo sie ursprünglich geplant war, auf die wesentlich größere Freilichtbühne verlegt, wo eine Zuordnung der geladenen und vorangemeldeten Teilnehmer auf feste Plätze mit genügend Abstand im überdachten Zuschauerraum möglich ist.

Sie wollen wissen, was in Brilon, Olsberg, Marsberg, Winterberg und Hallenberg passiert? Melden Sie sich hier zum kostenlosen Newsletter an.

50-köpfige Stadtkapelle nicht dabei

Die Gästeanzahl ist verringert worden; die rund 50-köpfige Stadtkapelle wird nicht dabei sein, auch der Imbiss wurde gestrichen.

Holger Schnorbus als Allgemeiner Vertreter im Rathaus teilte am Mittwoch mit, dass die Stadt nach einem Weg gesucht habe, die Verabschiedung angemessen durchzuführen und gleichzeitig die aktuellen Infektionsschutzregeln im Hinblick auf die kreisweit steigenden Zahlen einzuhalten. In Hallenberg selbst gebe es momentan einen Corona-Fall. Sollte sich die Infektionslage allgemein weiter zuspitzen, werde über die jetzigen Verabschiedungspläne kurzfristig noch einmal neu entschieden.