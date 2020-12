Hallenberg: Lkw-Fahrer nach Unfall schwer verletzt

Hallenberg. In Hallenberg ist ein Sattelzug mit Holz beladen in einer Kurve ins Rutschen gekommen. Das Fahrzeug rutschte eine Böschung hinab.

In Hallenberg kippte am Montagnachmittag gegen 17.15 Uhr in der Straße Liesetal ein Holzsattelzug um. In einer Rechtskurve kam der Lkw auf dem matschigen Untergrund ins Rutschen.

Er kippte auf die rechte Seite in eine Böschung. Der 36-jährige Fahrer aus Korbach wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die Bergung des Lkw wird am Dienstag im Laufe des Tages erfolgen.