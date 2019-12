Ein 35-jähriger Autofahrer hat sich bei einem Unfall in Hallenberg mehrfach mit seinem Auto überschlagen. (Symbolbild)

Hallenberg. Ein Autofahrer hat sich bei einem Unfall in Hallenberg mehrfach mit seinem Auto überschlagen. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Hallenberg: Auto überschlägt sich bei Unfall mehrfach

Ein Autofahrer hat sich am Freitagmittag in Hallenberg mehrfach mit seinem Wagen überschlagen. Der Mann aus Frankenberg war auf der Somplarer Straße unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug verlor.

Laut Polizei driftete der Wagen zunächst auf die rechte Fahrbahnseite ab. Der 35-Jährige steuerte so sehr dagegen, dass das Auto links von der Straße abkam. Der Wagen fuhr die Böschung hinab, überschlug sich mehrfach und kam schließlich auf einer Wiese zum Stehen.

Der 35-Jährige wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An dem Auto entstand laut Polizeiinformationen ein Totalschaden.

Lesen Sie hier noch mehr Nachrichten aus den Städten im Altkreis.