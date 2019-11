Grundschulen im Hochsauerlandkreis haben kaum Lehrer

26,8 Prozent der 2286 hauptamtlichen bzw. hauptberuflichen Lehrkräfte an den allgemeinbildenden Schule im HSK waren im Schuljahr 2018/19 Männer. Das entspricht etwa dem Landestrend. NRW-weit lag der Anteil bei 27,2 Prozent. Das teilte das Statistische Landesamt Information und Technik anlässlich des Internationalen Männertags mit. Dabei gibt es nach wie vor aber große Unterschiede bei den Schulformen.

Männeranteil an den Gymnasien am höchsten

Sehr hoch war der Männeranteil mit 42,9 Prozent an den Gymnasien im HSK. Insgesamt waren dort im Schuljahr 2018/19 604 männliche Lehrkräfte beschäftigt. Der Anteil ist allerdings rückläufig: 2013/14 war im Gymnasialbereich fast jeder zweite Lehrer ein Mann, im Schuljahr 2017/18 war der Anteil aber schon auf 43,8 Prozent gesunken.

Im Grundschulbereich ist der Männeranteil mit nur 7,9 Prozent im Schuljahr 2018/19 dagegen am niedrigsten. 631 Männer waren in einer Grundschule im HSK als Lehrer im Einsatz. Der Anteil ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesunken. Fünf Jahre zuvor lag er noch bei 8,5 Prozent. Mit 35,9 Prozent liegt die Anzahl männlicher Lehrkräfte in den Sauerländer Realschulen über dem Durchschnittswert.

Beim Blick in die Statistik fällt auf, dass der Anteil an männlichen Realschullehrern in den vergangenen Jahren etwa gleich geblieben ist, obwohl sich ihre Zahl deutlich reduziert hat: 2013/14 waren 344 Männer als Realschullehrer beschäftigt, vier Jahre später waren es nur noch 238 und 2018/19 nur noch 220.

2018/19 insgesamt 26,8 Prozent der Lehrer männlich

An den Förderschulen im HSK (Grundschul- und Hauptschulbereich) war 2018/19 jeder fünfte Lehrer männlich. In Zahlen waren das 286 Männer. An den Sauerländer Hauptschulen waren in dem Schuljahr 190 Männer im Einsatz - das waren 28,4 Prozent, an den Sekundarschulen waren es 355 Lehrer (31,8 Prozent).

Mit Blick auf alle allgemeinbildenden Schulen im HSK ist die Zahl der dort beschäftigten Männer in den vergangenen Jahren etwa konstant geblieben - ihr Anteil am Lehrpersonal ist von 2013/14 von 30,1 auf 26,8 Prozent (2018/19) allerdings gesunken.