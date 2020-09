GeoPfad Marsberg verbindet Landschaft, Historie und Bergbau

Obermarsberg. Der neue GeoPfad Marsberg ist eingeweiht. Auf 6,5 km beschreiben Info-Tafeln die Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten rund um den Eresberg.

Der neue GeoPfad Marsberg ist fertig. Er verbindet Nieder- mit Obermarsberg und eröffnet fantastische Aussichten in unterschiedlichste Landschaften und geologische Aufschlüsse. Er führt zu herausragenden historischen Bauwerken und zu Zeugnissen eines 1400 Jahren alten Kupferbergbaus und Besucherbergwerks.

Der Wanderweg ist nicht neu. Aber die Erklärtafeln dazu. Jetzt kann sich jeder Wanderer, Spaziergänger oder Besucher vor Ort schlau machen, über die jeweilige Sehenswürdigkeit, wie den Buttenturm, der ursprünglich doppelt so hoch war und ein spitzes Dach hatte, oder den Tagebau Mina, der nach der Ehefrau des Grubenbesitzers Mina Thomée benannt ist oder den jüdischen Friedhof vor der alten Stadtmauer, der als einer der ältesten jüdischen Friedhöfe des ehemaligen Herzogtums Westfalen gilt.

13 Sehenswürdigkeiten

Der Weg ist 6,5 Kilometer lang und führt zu 13 Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten. Eingeweiht wurde er am frühen Freitagabend im Rahmen einer Feierstunde unter Coronabedinungen in der Aula des Museums der Stadt Marsberg.

Detlev Steinhoff, Vorsitzender des Fördervereins historisches Obermarsberg, begrüßte dazu an vorderster Stelle den Hausherrn des Museums und Noch-Bürgermeister Klaus Hülsenbeck, das Team des Museums der Stadt Marsberg um Museumsleiter Heiner Duppelfeld, Geopark-Führer aus Brilon, Usseln, Adorf und Rhoden sowie die vielen Sponsoren und natürlich den Initiator des Geo-Pfades Gerd Rosenkranz: „Lieber Gerd, Du hast Dich vom ersten Gedanken an voller Elan für das Projekt GeoPfad eingesetzt. Du hast etwas geschaffen, das im Raum Marsberg von Bedeutung und eine Bereicherung für alle ist.“

Bürgermeister Klaus Hülsenbeck schließt sich an: „Danke für den Geopfad.“ Im Zusammenspiel mit dem Museum der Stadt Marsberg in Obermarsberg nannte er beides ein „absolutes Kompetenzzentrum, das die Gesamtentwicklung Marsbergs anhand sichtbarer Zeugnisse der Landschaft- , Kultur- und Bergbaugeschichte erläutert, auch für Marsberger und auswärtige Schulen.“ Der GeoPfad werde jetzt schon sehr, sehr gut angenommen, hat der Bürgermeister festgestellt. Zahlreiche Touristen hätten sich schon sehr positiv geäußert.

Er dankte den vielen Menschen, die an der Organisation und Realisierung mitgewirkt haben. „Danke, dass Du Dir die Zeit genommen hast, um das Museum weiter nach vorne zu bringen“, gab Detlev Steinhoff seinerseits den Dank an den Bürgermeister zurück.

Der neue GeoPfad vermittele ein Gesamtbild vor Ort und mache Geologie und Historie sichtbar, würdigte die Leiterin des Geoparks GrenzWelten Kim Peis den Geopfad als „einen Lernort, der nicht zu ersetzen ist.“ Er werte den Geopark sehr auf. Zum Dank dafür hat der Geopark die Flyer zum neuen GeoPfad erstellt.

Herausragender Eresberg

„Ich bin froh“, so Gerd Rosenkranz gut gelaunt, „dass der Pfad nun fertig ist. Ich habe ihn mir nicht so schön vorgestellt.“ Warum der Pfad sein musste? „Weil der Eresberg in jeder Hinsicht herausragend ist“, beantwortete er sich selbst die Frage. Ob von Rösenbeck her, von Meerhof, vom hessischen Helmighausen und Adorf, von überall her sei der Eresberg mit der Stiftskirche auf dem höchsten Punkt präsent und der Berg habe es in sich. Das Fundament bestehe aus wasserspeicherndem Schiefer und dem oberen Drittel aus wasserdurchlässigem Zechstein, aus dem aus vielen Stellen Quellen heraustreten würden. Der Zechstein verwitterte wurde zu Ackerboden und lud zum Siedeln ein. Aus dem Zechstein haben die Menschen schon vor 800 Jahren die Steine für die bedeutenden Bauwerke gebrochen, wie die Stiftskirche.

Innerhalb des Berges befindet sich eine Kupferlagerstätte. Rosenkranz: „Schon 600 Jahre nach Christi Geburt haben die Menschen hier Kupfererze geschmolzen.“ Für die meisten Bergwerke sei ein Abbau erst im 12./13. Jahrhundert nachvollziehbar. Schächte der Grube Mina sind 45 Meter tief führen zu Hohlräume die voller erzhaltiger Gesteine sind. Einige davon sind im Museum zu bewundern. All diese Besonderheiten und noch viel mehr sind auf dem Schautafeln nachzulesen.