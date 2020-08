Für den Glauben eintreten statt aus Kirche austreten

Altkreis. Jeden Montag starten wir die Woche mit einem religiösen Impuls unter dem Motto „Auf ein Wort“. Heute geht es um Kirche und Systemrelevanz.

Sind die Kirchen (noch) systemrelevant? 540 000 Menschen sind im letzten Jahr aus den Kirchen ausgetreten. In der akuten Corona-Zeit war von den Kirchen wenig zu hören. Erst als es darum ging, wieder Gottesdienste zu feiern, waren sie zu vernehmen.

Systemrelevanz

Sind die Kirchen (noch) systemrelevant? Wenn die Kirche nicht auf die Probleme und das Leid der Menschen eingeht, produziert sie noch mehr „Enttäuschungschristen“, warnt Eugen Drewermann. Dabei benötigen die Menschen mehr denn je Religion, denn die Naturwissenschaften geben keine Antwort auf ihr Leid, auf Tod und die Frage nach Sinn. Für Jesus steht einzig der Mensch im Mittelpunkt seiner Verkündigung. Die Naturwissenschaften erklären die Welt, die Religion hilft uns, unsere Menschlichkeit zu finden. Das ist Aufgabe von Kirche. Bei den konkreten Menschen zu sein.

Es gibt eine Stelle im Johannesevangelium: Jesus geht nach Bethanien, um Lazarus aufzuerwecken, obwohl ihm dort die Steinigung droht. Als die Jünger ihn zurückhalten wollen, sagt ein Apostel: „Lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben“ (Jo 11.14). Müsste da nicht Kirche sein bei den Kranken und Sterbenden? Hätte offizielle Kirche nicht mehr Wege finden müssen, um nahe bei den Menschen zu sein, und dies nicht vorwiegend durch einen Livestream-Gottesdienst? Was hätte es den Menschen bedeutet, wenn offizielle Kirche mehr über die Ängste, die Trauer und das Alleinsein mit ihnen gesprochen hätte?

Kirche auf Augenhöhe

Wenn Kirche auf Augenhöhe bei den konkreten Menschen ist, dann ist sie systemrelevant und eine Kirche in der Nachfolge Christi. Darum leuchtet es partout nicht ein, dass plötzlich eine vatikanische Instruktion förmlich wie vom Himmel fällt und durch ihre Priesterfixiertheit einen Keil zwischen Priester und Gemeinde treibt, die eine Ohrfeige für alle engagierten Katholiken darstellt und diese geradezu in ihrem christlichen Engagement abbremst. Regina Laudage-Kleeberg bringt es auf den Punkt: „Auf dem Altar der Konsekrationsbefähigung (Weihebefähigung) wird das Leben von Gemeinden geopfert.“ Entscheidend in dieser Situation scheint mir, dass möglichst viele Getaufte und Gefirmte begreifen, dass sie eine eigene Berufung haben und gemeinsam Kirche sind.

Noch gibt es Gläubige, die gern katholisch sein wollen. Aber sie wollen nicht mehr von oben belehrt und mit Antworten von gestern für die Zukunft von morgen abgespeist werden. „Wann, wenn nicht jetzt, sind wir gefordert und hätten als Gläubige viel zu sagen“ , so Thomas Sternberg, Präsident des Zentralkomitees der Katholiken. Das heißt: Auch wir als Getaufte und Gefirmte entscheiden, ob Kirche für die Gesellschaft (noch) relevant ist. „Fürchte dich nicht! Rede nur, schweige nicht!“ (Apg 18.8) – ein Hoffnungswort des Apostels Paulus an die Korinther und eine Ermutigung für uns im Sinne von Auftreten und Einsetzen statt Austreten.

Elisabeth Hoffmann-Weber aus Bruchhausen ist Wort-Gottesdienst- und Begräbnisfeierleiterin. Sie hat Theologie und Germanistik studiert und war lange als Lehrerin am Gymnasium der Benediktiner in Meschede tätig.