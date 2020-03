Warm anziehen heißt das Motto für das Wochenende im Hochsauerlandkrei s – mit einem böigen Nordostwind wird deutlich kältere Luft ins Sauerland geführt.

Nach dichteren Wolken am Freitag spielt die Sonne schnell wieder mit. Und der Frühling ist auch temperaturtechnisch in Sichtweite.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Die tiefste Temperatur dieses Winters betrug am Kahlen Asten bisher sehr dürftige -4,7°C. Ein Wert, welcher in den Nächten zu Sonntag und Montag durchaus erreicht werden kann. Der Grund ist eine sich einstellende Nordostwetterlage, die hinter einer schwachen Kaltfront am Freitag skandinavische Polarluft auch zum Rothaarkamm transportiert.

Nach einem noch sehr milden Donnerstag, welcher auch rund um Winterberg nochmals deutlich zu milde Temperaturen für diese Jahreszeit gebracht hat, ist der Schalter nun auf Spätwinter umgelegt. Mit einigen Schauern geht die Temperaturen im Laufe des Tages auf nur noch rund 4°C auf dem Kahlen Asten und bis auf 6°C in Winterberg zurück. In der Nacht zu Samstag wird der Gefrierpunkt erreicht und es sind sogar wenige Schneeflocken möglich. Für kurze Zeit kann es sogar nochmals weiß werden, mehr als 1-2 cm sind aber nicht zu erwarten. Die anfangs dichten Wochen werden sich dann bereits im Laufe des Samstages immer weiter auflösen. Am Sonntag ist der Himmel dann sogar wolkenlos, dazu ist es aber sehr kalt.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Frühlingswetter mit Temperaturen bis knapp 17°C in Marsberg haben die erste Hälfte dieser Wetterwoche bestimmt. Nun setzt sich aber eine spürbare und deutliche Abkühlung durch, diese macht sich bemerkbar durch aufziehende Wolkenfelder, schwache Regenschauer am Freitag und vor allem auch durch eine Winddrehung von Südwest auf Nordost. Mit dieser skandinavischen Kaltluft lockern die Wolkenfelder aber schon im Laufe des Samstagvormittags immer mehr auf. Nur am frühen Morgen sind bei Temperaturen wenig oberhalb des Gefrierpunktes einige Regentropfen, in den höchsten Lagen der Stadtgebiete auch Schneeflocken möglich.

Am Nachmittag treibt der Nordostwind die Wolken dann vollkommen auseinander und die Nacht zu Sonntag ist dann sternenklar und sehr kalt. Örtlich kann das Thermometer bis auf -5°C sinken. Der Sonntag selbst kündigt sich dann aber als ein strahlend sonniger Märztag an – von frühlingshaften Temperaturen ist man allerdings weit entfernt. Höchstens 5 bis 7°C sind in Medebach, Hallenberg und Marsberg möglich. Auch der Montag wird sonnig.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Ein deutlicher Bruch in der eingefahrenen Tiefdruckwetterlage der letzten Wochen hat uns eine frühlingshafte erste Wochenhälfte beschert. Überall zeigen sich die ersten Frühblüher, welche in den kommenden Tagen aber nun eine harte Zeit vor sich haben. So gehen die milden Temperaturen, die am Donnerstag noch nahezu 15°C erreicht haben, bis zum Sonntag auf höchsten 6 bis 8°C zurück. Problematischer für das erste Grün sind natürlich die Nächte, welche ab Sonntag verbreitet Frost bringen. Dieser pendelt sich meist zwischen 2 und 4 Minusgraden ein, wenn der Wind einschläft und die Sterne funkeln kann es aber auch bis unter -5°C in den Keller gehen. Entschädigt werden wir allerdings durch strahlenden Sonnenschein, welcher sich schon am Samstagnachmittag einen Weg durch die Wolkendecke bahnt. Am Sonntag selbst ist der Himmel fast wolkenlos, bei einem steifen Nordostwind fühlen sich die Temperaturen aber an wie im Winter. Nach einer weiteren kalten Nacht zum Montag startet auch die neue Woche mit viel Sonne und frischer Luft.

Der Trend: Mit ruhigem Hochdruckwetter geht es auch in der neuen Woche weiter. Von Dienstag bis Donnerstag zeigt sich die Sonne für viele Stunden, die Nächte bleiben dabei frostig kalt.