Nach einem extrem milden Start in den November wird es ab Dienstag deutlich kühler. Zudem baut sich ein kräftiges Hochdruckgebiet auf, welches uns nun für einige Tage einen Mix aus Sonnenschein und Nebel bringt. Nachts teils frostig.

Winterberg und Kahler Asten – Das Wetter auf dem Berg

Mit letztendlich knapp 170 Liter pro Quadratmeter auf dem Kahlen Asten war der Oktober nach sieben zu trockenen Monaten in Folge mal wieder ein nasser Vertreter seiner Art. Hier oben in 841 m Höhe hat es somit fast 50 Liter mehr geregnet als normal, bereits rund um die Winterberger Kernstadt bewegte sich die Menge mit 110 Litern dagegen ziemlich genau im Bereich des langjährigen Durchschnitts. Nachdem vor allem am Montagabend letzte kräftige Regengüsse über das Sauerland hinweg gezogen sind, erleben wir nun nur noch sehr vereinzelt mal einen kurzen Schauer.

Zudem lockern die Wolken im Tagesverlauf immer mehr auf und die Sonne zeigt sich für längere Zeit. Nachdem gestern noch bis zu 15 Grad erreicht wurden, werden es heute nur noch 7 oder 8 Grad. In der Nacht auf Mittwoch gehen die Werte dann bis zum Gefrierpunkt zurück, hier und da gibt es Bodenfrost. Am Tag selbst wechseln sich dann dichtere Wolkenfelder und längere freundliche Phasen miteinander ab. Es bleibt verbreitet trocken und die Temperaturen liegen mit 5 bis 7 Grad in einem normalen Bereich für Anfang November. Auch am Donnerstag ändert sich an dieser insgesamt ruhigen Wetterlage nur sehr wenig.

Das Wetter für die Medebacher Bucht und Marsberg

Mit 15 in Medebach und 16 Grad in Marsberg begann gestern früh ein Novembertag so mild wie selten. Diese kurze, aber heftige Warmphase ist mit einer Kaltfront am Abend zügig beendet worden und heute werden entlang der hessischen Grenze maximal noch knapp über 10 Grad erreicht. Dazu kann ein kurzer Schauer nicht vollkommen ausgeschlossen werden, im Allgemeinen bleibt es aber trocken und die Sonne setzt sich bereits für die ein oder andere Stunde durch.

Die Nacht wird dann wolkig, zumindest hier und da kann es länger aufklaren und die Temperaturen sinken teils bis zum Gefrierpunkt ab. Am Mittwoch und auch am Donnerstag erwartet uns dann ein Spiel aus Sonne, Nebel und Hochnebel. Wie so oft bei herbstlichen Hochdruckwetterlagen lässt sich die genaue Verteilung von grau und blau allerdings nur sehr schwer vorhersagen. Sollte sich der Nebel recht lang in den Tag hineinhalten können, erreichen die Temperaturen teils nur um 5 Grad, wenn sich die Sonne durchsetzt können 9 bis 11 Grad gemessen werden. In diesem Fall sind die Nächte allerdings weitgehend sternenklar und dann kann es verbreitet leichten Frost geben.

Brilon und Olsberg – Das Wetter für den Nordkreis

Schaut man sich die vergangenen Jahre an, so ist es recht typisch, dass der November mit milden Temperaturen begann. Gerade der Allerheiligentag war zuletzt oftmals der mildeste Tag des gesamten Monats. In diesem Jahr wird es wohl der gestrige Montag sein, welcher mit rund 16 Grad und damit milder als so mancher Julitag begann und nachmittags 18 bis 19 Grad erreichte. Mit der Kaltfront am Abend, welche einige kräftige Regengüsse und nochmals Windböen bis etwa 60 km/h brachte, zieht nun aber deutlich kühleres und auch trockeneres Wetter ins Land.

Das Geheimnis ist gelüftet - die neue Waldfee wurde enthüllt Das Geheimnis ist gelüftet - die neue Waldfee wurde enthüllt Zoe Tilly ist die 17. Briloner Wald. Coronabedingt wurde die 20-jährige Auszubildende im Rahmen von "Brilon bei Nacht" nur in kleinem Kreis im Rathaus als Symbolfigur der Stadt das Waldes vorgestellt. Foto: Joachim Aue

So steigt die Regenwahrscheinlichkeit Dienstag nur noch gegen Abend etwas an, auch dann sind aber nur noch wenige kurze Schauer unterwegs. Ansonsten setzt sich hin und wieder die Sonne durch. Die kommende Nacht verläuft teils klar, teils mit Hochnebel und es gibt an vielen Orten leichten Bodenfrost. Es folgt ein ganz netter Mittwoch, besonders zum Nachmittag ist es oftmals freundlich oder sogar sonnig. Die Nacht zum Donnerstag könnte dann verbreitet leichten Frost bringen und für die bisher tiefsten Werte dieses Jahres sorgen. Am Tag selbst setzt sich die Sonne dann wieder zeitweise durch, bei rund 8 bis 10 Grad liegen die Höchstwerte.

Der Trend: Der Winter mitsamt ersten Schneefällen ist noch nicht in Sicht. Vielmehr bleibt es auch rund um das nächste Wochenende bei Hochdruckwetter. Sonne und Wolken wechseln sich ab, Regen fällt kaum.