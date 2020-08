Friedrich Merz unterstützt CDU-Kandidaten im Südkreis

Winterberg/Medebach/Hallenberg. Der Bewerber für den Parteivorsitz besuchte am Freitag den Südosten seines Heimatkreises. Dabei riss er ein breites Themenspektrum an.

Wahlkampf-Schützenhilfe vom Kandidaten für den Parteivorsitz bekamen am Freitag (28.8.) die CDU-Bürgermeister-Bewerber in Winterberg, Medebach und Hallenberg.

Friedrich Merz kam wie alle Besucher maskiert und dankte den Bürgern für die Geduld und das Einhalten der Corona-Schutzbestimmungen.

Diese Krise werde eine größere als die Finanzkrise 2008, sei aber von Deutschland bisher gut gemeistert worden. In seinem rund halbstündigen Vortrag riss der gebürtige Briloner Merz dann zahlreiche Themen aus Kommunal-, Innen- und Weltpolitik an.

So mahnte er entschlossenere Anstrengungen bei der Digitalisierung insbesondere von Verwaltungen und Schulen an und betonte, Europa müsse in der Weltpolitik eine starke Stimme in den Beziehungen vor allem mit den USA und China finden. Die Europäische Union könne durch die Coronakrise zusammenfinden und verlorene Einigkeit zurückgewinnen.

Vor seinen öffentlichen Auftritten hatte Merz Firmen im Südkreis besucht.