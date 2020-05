Freie Fahrt durch ganz Olsberg – Keine Umwege für Autofahrer

Die Straßenarbeiten in der Bahnhofstraße in Olsberg sind nach über drei Jahren abgeschlossen.

Olsberg. Darauf haben Autofahrer lange gewartet: Die Zeit der Baustellen und Umwege in Olsberg ist vorbei. Das letzte Stück der Bahnhofstraße ist fertig.

Ab sofort heißt es: „Freie Fahrt in ganz Olsberg“. Jetzt ist auch das letzte Teilstück der Bahnhofstraße fertiggestellt. Am Dienstagmorgen wurde der Abschnitt vom Kreisverkehr am Abzweig Hüttenstraße bis bis zum „Mariengässchen“ sowie auch die Zufahrt zur Kirchstraße für den Durchgangsverkehr freigegeben.

Vor allem sorgt ein Radweg für mehr Sicherheit dieser Verkehrsteilnehmer. Außerdem werden einige neu gepflanzte Bäume demnächst Schatten spenden und zwei Ruhebänke an der Einmündung zur Sachsenecke laden zum Verweilen ein.

Restarbeiten am Kurpark

Nachdem am Markt jetzt die letzten Pflasterarbeiten abgeschlossen und eigentlich am Eingangsbereich zum Kurpark Dr. Grüne nur noch einige Restarbeiten zu erledigen sind, dürfte die Zeit der Baustellen im Zentrum von Olsberg nach mehr als drei Jahren endlich vorbei sein.