Fluggastzahlen in Paderborn/Lippstadt im Juni extrem niedrig

Paderborn/Hochsauerlandkreis. Der Flughafen Paderborn/Lippstadt ist in einer Notlage. Die Fluggastzahlen in der Corona-Krise machen deutlich, wie groß die Probleme sind.

Der Einbruch der Fluggastzahlen an den NRW-Flughäfen war vor dem Hintergrund der Corona-Krise auch in Juni dramatisch. Von den Hauptverkehrsflughäfen in NRW flogen 161.661 Passagiere ab. Wie Information und Technik Nordrhein-Westfalen als Statistisches Landesamt mitteilt, waren das zwar gut achtmal so viele Passagiere wie im Vormonat (19.790), aber 92,3 Prozent weniger als im Juni 2019. Auch am Flughafen Paderborn/Lippstadt, der im Zuge der Corona-Krise in finanzielle Schwierigkeiten gekommen ist, war der Einbruch dramatisch.

Nur 146 Passagiere hoben von dem Heimatflughafen in unmittelbarer Nähe des Hochsauerlandkreises ab. Das waren 99,7 Prozent weniger als im Juni 2019. Zum Vergleich: Am Flughafen Dortmund brach der Flugverkehr im selben Zeitraum „nur“ um 79,6 Prozent ein.

Inlands und Auslandsflüge gehen stark zurück

Jeder Fünfte aller an großen Flughäfen beförderten Passagiere in Deutschland startete damit von einem Hauptverkehrsflughafen in NRW. 136.971 der von Hauptverkehrsflughäfen in NRW gestarteten Passagiere flogen ins Ausland (−92,1 Prozent); das Passagieraufkommen bei Inlandsflügen lag bei 24 690 Passagieren (−92,8 Prozent). In Paderborn/Lippstadt gab es im Juni 47 Passagiere, die ins Ausland flogen, 99 hatten ein Ziel im Ausland.