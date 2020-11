„Uffici“ ist die italienische Bezeichnung für „Büros“. Und die weltberühmten Uffizien in Florenz, die heute Kunstwerke von unschätzbarem Wert beherbergen, wurden ursprünglich gebaut, um dort Ämter und Ministerien unterzubringen. Kunstwerke sind Büros von heute in den meisten Fällen nicht. Aber auch das moderne Office beherbergt etwas Wertvolles: motivierte Mitarbeiter. „Und denen wollen die Unternehmen über die Arbeitsplatzgestaltung etwas bieten. Der Angestellte erkundigt sich vorher, wie sein Arbeitsplatz aussieht. Es geht heutzutage ums Wohlfühlen, um Funktionalität, Ergonomie, Flexibilität und um Räume, die schnell vom Konferenz- zum Aufenthaltsraum verwandelt werden können.“

Mehr als nur Sitzfläche mit Beinen

Wenn jemand die Anforderungen an moderne Sitzmöbel kennt, dann ist das Tommy Rube. Der Prokurist bei der Firma Kusch+Co leitet die Abteilungen Customer Service und Marketing. Bequem sitzen auf soliden Stühlen, ist für das vor 80 Jahren gegründete Familienunternehmen Firmenphilosophie. Wer durch das Infocenter schlendert, begibt sich auf eine Zeitreise des Sitzens oder Konferierens und macht bereits nach wenigen Minuten im Stehen eine wichtige Erfahrung: ein Stuhl ist mehr als eine Sitzfläche mit Lehne auf vier Füßen.

Da sind die farbenfrohen Designerstühle „Hola“, die der argentinische Designer Jorge Pensi entworfen hat. Oder die futuristisch-aerodynamisch anmutenden Sessel und Liegen von Luigi Colani. Da sind aber auch die praktischen Konferenz- und Stapelstühle mit entsprechenden Tischen, an denen jeder von uns schon stundenlang gesessen und diskutiert hat. Das ganze Spektrum der Kusch-Stühle aufzulisten, würde den Rahmen sprengen. Aber man merkt bei dieser Zeitreise je näher man in die Gegenwart kommt: Funktionalität und Verwandelbarkeit rücken immer mehr in den Focus.

Creva desk“ vereint Wohn- und Arbeitswelt Seit fast zwei Jahre ist die Firma Kusch kein eigenständiges Familienunternehmen mehr. Sie gehört zur polnischen Nowy Styl Gruppe, in der Kusch mit 250 Beschäftigten am Standort Hallenberg als Marke aber weiter vorhanden ist. In der aktuellen Ausgabe ihres firmeneigenen Magazins beschäftigt sich Nowy Style mit dem „Büro in Zeiten der Unsicherheit“. Als die meisten Unternehmen ihre Mitarbeiter coronabedingt nach Hause schickten, reagierte die Gruppe sofort mit der Kampagne „Make your Space at home“. Für den börsenorientierten Onlineversandhändler Zalando in Berlin hat Kusch bzw. die Novy Styl Group rund 10.000 Arbeitsplätze eingerichtet. Jetzt im Herbst hat Kusch+Co. mit dem „Creva desk“ ein außergewöhnliches Tischprogramm herausgebracht, das die gestalterischen Aspekte des Wohnens in die Arbeitswelt überträgt. Gerundete Formen, harmonische Proportionen und Winkel bestimmen das Erscheinungsbild. Ergänzt durch die Materialität des Naturwerkstoffes Holz kommen jede Menge konstruktiver Raffinessen hinzu: Eine zargenlose Unterkonstruktion für mehr Beinfreiheit. Fußaufnahmen aus Stahl mit Aluminiumträgern und Längsstege aus Stahl für mehr Stabilität. Eine Mittelfuge in der Tischplatte zur Aufnahme frei positionierbarer Elektrifizierungsboxen, Sichtschutzpanelen und Tabletts gehört ebenfalls zum Standard.

Den Geschäftsmann von Welt begleiten die Produkte „made in Hallenberg“ von der Flughafen-Wartehalle z.B. in Paris, Frankfurt oder Peking über Konferenzräume in der ganzen Welt. In Zeiten von Corona sorgt der Hallenberger Sitzmöbelhersteller heutzutage dafür, dass in den Wartebereichen Abstände gewahrt bleiben - durch Mut zur Lücke oder eigene Sitzplatzbanner. Eine Sitzbank oder ein Stuhl müssen sich aber in puncto Design und Funktionalität auch immer wieder neu veränderten Anforderungen stellen. Stichwort: Elektrofizierung von Möbeln. So braucht ein moderner Flughafen-Wartebereich mehr und mehr integrierte Aufladestationen für Smartphone und Co. „Und die müssen wiederum so konzipiert und gebaut sein, dass sie nicht alle paar Tage erneuert werden müssen“, sagt Rube.

Kerngeschäft liegt im Krankenhausbereich

In einem ganz anderen Bereich der Arbeitswelt liegt inzwischen das Kusch+Co-Kerngeschäft. „60 bis 65 Prozent unserer Umsätze erzielen wir heute im Gesundheitswesen – und hier vornehmlich im Krankenhausbereich“, sagt der Prokurist. Dabei gehe es um Möbel mit Kunststoff-Oberflächen, die z.B. dank Silber-Ionen keimabtötend wirken, die ohne Ecken, Schlitze oder Kanten schnell zu reinigen und schwer entflammbar sind. Attribute, die auch in der „normalen“ Arbeitswelt mehr und mehr gefragt sind und mitunter auch schon Einzug gehalten haben. Vor allem beim Thema „Hot Desking“ – hier teilen sich verschiedene Mitarbeiter zu unterschiedlichen Zeiten einen Büroarbeitsplatz – kommt der Hygiene und der einfachen Säuberung von Oberflächen eine große Bedeutung bei. In Büromöbel eingebaute Desinfektionsspender oder integrierte Geräte, die die Körpertemperatur messen, wenn man die Stirn an einen Sensor hält, sind keine Zukunftsmusik.

So sehen moderne Arbeitsstätten von heute aus. Foto: Kusch+Co / wp

Bei der Neugestaltung von Arbeitsplätzen – Rube schätzt, dass ein Büro alle 10 bis 15 Jahre auf den Prüfstand gehört – sei es wichtig, den Beschäftigten früh mit ins Boot zu nehmen. Denn die Anforderungen und Erwartungen an einen modernen Arbeitsplatz sind ungemein vielfältig. Struktur und Beschaffenheit von Teppichboden und schallabsorbierende Schaumstoff-Elemente unter der Decke können z.B. für die Akustik eines Raumes wichtig sein.

Die Beleuchtung spielt eine Rolle. Licht-Szenarien können per Memory-Schalt-Funktion definiert werden. Es gibt Varianten, um die Licht-Stimmungen je nach Tageszeit oder nach Mitarbeiter zu ändern. Räumlich muss es ebenso Möglichkeiten der Begegnung wie der Abschottung geben. Rube: „Jeder hat heutzutage seinen Laptop dabei, durch rasches Zusammenschieben von Tischen und multifunktionalen Hockern muss dafür im Tisch eine ausklappbare Anschlussmöglichkeit vorhanden sein.“ Stichwort „Platzsparen“. Was passiert mit Tischen und Stühlen, wenn sie nicht gebraucht werden? Wie leicht lassen sie sich stapeln, verschieben?

Das Wohlbefinden untersuchen

Die Gruppe selbst hat ihre Mitarbeiter befragt, wie sie arbeiten möchten. Sie hat das Wohlbefinden untersucht um herauszufinden, wie es sich auf Motivation und Effizienz auswirkt. Die Ergebnisse sind wichtige Bausteine für die Beratung anderer Firmen in Sachen Arbeitsplatzgestaltung. Die Leiterin der Abteilung Arbeitsforschung Karolina Manikowska kommt in dem Firmen-Magazin zu dem Schluss, die Rolle des Büros werde sich ändern. Corona habe den Prozess nur beschleunigt. „In Zukunft fahren wir ins Büro, um Teil einer Gruppe zu sein, die auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet. Und dieses Ziel erreicht man am besten durch Interaktionen.“