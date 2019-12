Blaulicht Feuerwehr befreit in Brilon Person aus Lastenaufzug

Brilon. Dinge gibt’s: Im Lastenaufzug eines Restaurants in Brilon steckte Montagabend jemand fest. Das hätte böse enden können.

„Person in Lastenaufzug eingeschlossen“ - so hieß die ungewöhnliche Einsatzmeldung, zu der der Löschzug Brilon Montagabend gegen 22.30 Uhr ausrücken musste. Gemeinsam mit einem Rettungswagen machten sich zwei Fahrzeuge nach der Alarmierung auf den Weg in die Strackestraße.

Nach erster Erkundung, so teilt die Feuerwehr mit, stellte sich heraus, dass eine Person im Kellergeschoss eines Restaurants in einen Getränkeaufzug geklettert war und dieser betätigt wurde.

Dabei wurde sie mit einem Bein zwischen Aufzugplattform und Schachtwand eingeklemmt. Glücklicherweise, so die Feuerwehr, war der Aufzug vermutlich der Überlastung nicht weitergefahren.

Feuerwehrmann klettert in Schacht

Nach dem der Lastenaufzug stromlos geschaltet und in beide Richtungen gesichert war, kletterte ein Feuerwehrmann in den Schacht und entfernte einen Teil des Aufzugkorbes. Damit war der Weg frei für den „Gefangenen“, und er konnte sich aus seiner misslichen Lage befreien.

Nach einer guten halben Stunde konnten die 10 Einsatzkräfte wieder einrücken