Festmesse mit Kardinal Woelki in der Propsteikirche Brilon

Hoher Besuch zum Auftakt des 800-jährigen Stadtjubiläums: Am Sonntag war der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki zu Gast in Brilon. Gemeinsam mit Propst Dr. Reinhard Richter zelebrierte der Nachfolger des Stadtgründers, des Heiligen Engelberts, in der Propsteikirche ein feierliches Hochamt. Umrahmt wurde der Gottesdienst, an dem auch die Spitzen von Rat und Verwaltung sowie die Fahnenabordnungen der St. Hubertus Schützenbruderschaft und der Kolpingsfamilie teilnahmen, vom Blasorchester Brilon. Der Choral „Ich bete an die Macht der Liebe“ sorgte gleich zu Beginn ebenso für eine besonders Atmosphäre wie auch das „Gloria“, bei dem sich Melanie Hauert selbst an der Orgel begleitete.

Festmesse zum 800-jährigen Stadtjubiläum Brilon: Propst Dr. Reinhard Richter und Kardinal Rainer Maria Woelki (Mitte). Foto: Joachim Aue

Große Heimatverbundenheit

Mit einem Schmunzeln registrierten einige Gläubige, dass sowohl Bürgermeister Dr. Christof Bartsch als auch sein Herausforderer Niklas Frigger je eine Lesung vortrugen.

In seiner Begrüßung im voll besetzten Gotteshaus betonte Propst Dr. Richter, dass gerade die Menschen, die in Brilon wohnen, sich mit ihrer Heimatstadt sehr verbunden fühlen. Sein Dank galt auch Kardinal Woelki, der sich während der Messe ins Goldene Buch der Stadt eintrug, dafür, dass er der Hansestadt schon jetzt zu Beginn des Stadtjubiläums seine Aufwartung mache und so die enge Verbindung von Köln zu Brilon unterstreiche.

So stellen die Kölner unter anderem auch das Reliquiarkästchen mit dem Herz des Stadtgründers für die Ausstellung im Rathaus zur Verfügung, das während der Messe auf einem kleinen Podest am Altar platziert war. Der Kardinal zeigte sich sehr erfreut, vom herzlichen Empfang und betonte, die 800-Jahr-Feier sei ein ganz besonderes Jubiläum für die Menschen hier vor Ort: Kardinal Woelki: „Sie gestalten das Leben in dieser Stadt und stehen in der Verantwortung.“

Enge Verbindung des Sauerlandes zum Erzbistum Köln

In seiner Predigt ging er anschließend auf die enge Verbindung des Sauerlandes zum Erzbistum Köln ein. Kardinal Woelki erklärte: „Der Begriff „Kurkölnisches Sauerland“ spricht da allein schon für sich“. Die Geschichte besage, dass der Heilige Engelbert eher ein besserer Landesfürst als ein Bischof gewesen sei, so der Kardinal. Daher sei es auch gut so, dass sich Erzbischöfe heute nur noch den kirchlichen und keinen weltlichen Aufgaben mehr widmeten. Dennoch dürfe sich die Kirche ihrem Engagement im gesellschaftlichen Leben und für das Allgemeinwohl nicht verschließen. Der Dienst an der kommunalen Gesellschaft und ihren Grundwerten sei auch von Gott gewollt - von Gott, der keinen im Stich lasse.