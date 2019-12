Auf der braunen Fläche neben dem Golfplatz rechts und hinter der Siedlung am Hoppenberg vorne rechts, könnte eine Ferienhaussiedlung entstehen.

Tourismus Ferienhaussiedlung am Hoppenberg in Westheim geplant

Westheim. Es gibt Pläne für eine neue Ferienhaussiedlung nördlich des Baugebietes auf dem Hoppenberg bei Westheim. Jetzt wurden Einzelheiten vorgestellt.

Die Lage ist herrlich, gleich gegenüber des Golfplatzes: Das Gebiet nördlich des Baugebietes auf dem Hoppenberg wäre für eine Ferienhaussiedlung geradezu ideal. Das findet nicht nur Dr. Wolf-Peter Otto, Präsident des Golf-Clubs Westheim und sein Bruder Reinhold. Mit dem Architekturbüro agmm Architekten und Stadtplaner aus München ist auch gleich ein kompetenter Projekt-Partner mit im Boot. Denn die suchen bundesweit Baugebiet für Wohnsiedlungen. Reinhold Otto: „Ich las davon in der WP.“ Er nahm Kontakt mit dem Architekturbüro in München auf und beschrieb ihnen die Lage in den schillernsten Farben. Die Neugierde der Architekten war geweckt. Sie kamen, sahen und sind ebenfalls begeistert.