Familienunternehmen vierter Generation

Seit der Gründung 1927 befindet sich das Unternehmen in Hand der Familie Zoellner; in vierter Generation steht Dr. Marc Zoellner an der Spitze.

Heute sind am Stammsitz Hoppecke und den weltweit 21 Tochtergesellschaften rund 2080 Mitarbeiter beschäftigt.

Der Konzernumsatz liegt bei rund 430 Millionen Euro.