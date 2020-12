Fahrer und Beifahrer nehmen bei Antfeld Reißaus vor Polizei

Antfeld. Weil Alkohol im Spiel war, nahmen zwei Männer in Antfeld Reißaus vor der Polizei. Aber die Flucht nutzte ihnen nichts.

Am Freitagmorgen wollte eine Streifenwagenbesatzung aus Brilon gegen 0.30 Uhr einen Wagen in der Straße „Knechtenberg“ kontrollieren. Nachdem die Beamten Anhaltezeichen gegeben und das Blaulicht angeschaltet hatten, beschleunigte der Wagen und bog in einen Feldweg ab. Hier schaltete der Fahrer des Wagens das Licht aus und flüchtete.

Im Wagen festgenommen

Nachdem der Wagen für einige Minuten außer Sicht war, entdeckten die Beamten das Auto kurz vor der Ortschaft Esshoff. Dort musste der Wagen vor einer herabgelassenen Schranke in einem Waldweg anhalten. Der Fahrer sprang sofort aus dem Wagen und lief davon. Der 28-jährige Beifahrer aus Bestwig konnte im Wagen festgenommen werden. Nach etwa einer Stunde kam auch der Fahrer zum Auto zurück.

Der 24-jährige Mann aus Neuenrade stellte sich der Polizei. Beide wurden zur Polizeiwache Brilon gebracht. Hier stellte sich heraus, dass der 24-Jährige Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 0,5 Promille.

Ihm wurden zwei Blutproben entnommen. Beide Männer wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.