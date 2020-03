Es sollte eigentlich ein wunderschöner Urlaub für die drei Freunde werden, dieses „Inselhopping“ auf den Philippinen mit seinen rund 7000 großen und kleinen Inseln. Doch es kam anders, denn sie hatten die Rechnung ohne das Corona-Virus gemacht, das ihnen eine recht abenteuerliche, vorzeitige Rückreise von der Inselgruppe im Pazifik bescherte.

Dabei hatten Christopher Strake, Sebastian Dörr und Christoph Hanfland die Rundreise so schön geplant, als sie am 6. März im Flieger von Düsseldorf über Kopenhagen und Doha in die philippinische Hauptstadt Manila saßen. In der ersten Woche lief mit Zwischenstopps auf den Inseln Cebu und Bohol alles problemlos, bis zum 13. März.

Sebastian Dörr, Ingenieur bei Airbus: „Da erfuhren wir in El Nidov, einer Stadt auf der Insel Palawan, dass wegen des Coronavirus alle Touristen binnen 48 Stunden die Insel verlassen müssten.“ Aber wie sollte man bis zum 15. wieder in Manila oder auf der Hauptinsel Luzon sein?

Glücklich im Flieger: die drei Olsberger Sebastian Dörr, Christopher Strake und Christoph Hanfland (von links). Foto: privat / wp

„Doch noch geschafft!“ Die drei Olsberger hatten versucht, ein Ticket für einen Evakuierungsflug zum Flughafen Clark auf Luzon zu ergattern, der allerdings inzwischen für alle internationalen Flüge gesperrt war.

„In der Hoffnung, doch noch am 21. März heimreisen zu können, haben wir uns erst einmal in einem Hotel einquartiert. Sonst hätte wir möglicherweise bis Ostern oder noch länger bleiben müssen“, twitterte Christopher Strake, Abteilungsleiter im Josefsheim nach Hause, als man am 17. März erfahren hatte: „Jetzt raus, sonst geht gar nichts mehr.

Alles auf eigene Faust

Informatiker Christoph Hanfland: „Für uns hieß es, erst einmal zurück nach Europa.“ Also habe man versucht, einen Heimflug zu buchen, was dann von der Hauptstadt Manila aus auch klappte. Auf eigene Faust, versteht sich, wie überhaupt das ganze Unternehmen Rückreise.

Altkreis Brilon Reisewarnungen Die Corona-Pandemie führt in vielen Ländern zu massiven Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Hotels werden vom einen auf den anderen Tag geschlossen, Flüge gestrichen. Die deutsche Regierung hat mit ihrer großen Rückholaktion nach Angaben des Auswärtigen Amtes zwar bereits mehr als 130.000 gestrandete Urlauber zurück nach Deutschland gebracht. Viele Deutsche sitzen wegen Corona auf den Philippinen fest. Für den Großraum Manila gelten bereits seit 15. März Ein- und Ausreisesperren auf dem Land-, See- und auch auf dem Luftweg.

Am 17 März brachte die Drei ein Taxi vom Hotel wieder zum Flughafen Clark. Von dort aus ging es mit der Point to Point Buslinie, deren Busse als einzige noch Manila ansteuern durften, in die Hauptstadt der Philippinen.

Mit Wärmebildkamera

Christopher Strake: „Im Bus wurden die Corona-Kontrollen mit Fieberthermometer und Wärmebildkamara durchgeführt“. Ohnehin seien im asiatischen Raum die Kontrollen wesentlich intensiver gewesen, als anschließend in Europa. Schon auf dem Weg zum Flughafen Manila musste ein Ticket vorgelegt werden, dass man das Land innerhalb von 12 Stunden verlassen würde. Folglich wurde die Nacht auf dem Flughafen, wo nur zwei Mini-Märkte und zwei Fast-Food-Läden geöffnet waren, verbracht. Ein Ausgang in die Stadt war nicht möglich.

Nach mehrstündigem Aufenthalt konnten wir endlich den Flieger in Richtung Heimat besteigen. Über Dubai und London landeten wir am 19. März auf dem Düsseldorfer Flughafen. Drei Tage früher als geplant, aber immerhin wohlbehalten, so Christopher Strake, der jetzt mit seinen beiden Kumpels Christoph und Sebastian in Deutschland mit den Auswirkungen des Korona-Virus konfrontiert wird.