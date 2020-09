Wahl Ergebnisse der Kommunalwahl 2020: So hat Medebach gewählt

Medebach. In Medebach wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister gewählt. Hier gibt es die Ergebnisse.

In insgesamt 13 Wahllokalen und per Briefwahl konnte in Medebach die Stimme abgegeben werden. Gewählt wurden die Vertretungen der Stadt, des Kreises, der Landrat sowie der Bürgermeister. Wir zeigen die aktuellen Ergebnisse im Überblick:

In Medebach gibt es eine besondere Situation. Neben Amtsinhaber Thomas Grosche von der CDU hat sich kein weiterer Kandidat gefunden, der das Amt des Bürgermeisters übernehmen möchte. Gewählt wurde der Bürgermeister trotzdem.

Bürgermeisterwahl Thomas Grosche (CDU) 94,53 %

Bei der Wahl des Stadtrats hatten die Medebacher Bürgerinnen und Bürger eine größere Auswahl. Vier Parteien haben sich zur Wahl gestellt.

Ratswahl CDU 65,69 % SPD 10,06 % FDP 9,88 % FWG 14,38 %

Um das Amt des Landrats haben sich fünf verschiedene Kandidaten beworben. Die Wählerinnen und Wähler haben so entschieden:

Landratswahl Dr. Karl Schneider (CDU) 74,98 % Dr. Ahmet Arslan (SBL) 3,09 % Anna Katharina Baulmann (Grüne) 9,20 % Reinhard Brüggemann (SPD) 10.96 % Brigitte Mauthner (Die Linke) 1,76 %

Gleich acht Parteien haben sich für den Kreistag zur Wahl gestellt.

Kreistagswahl CDU 58,07 % SPD 6,13 % Grüne 6,95 % FDP 8,11 % Die Linke 1,11 % AfD 2,46 % SBL 3,49 % FWG 13,69 %

