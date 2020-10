Enkeltrick: Frau (84) aus Olsberg um sehr viel Geld gebracht

In Olsberg und Hallenberg machen Trickbetrüger mit fiesen Maschen Beute.

Olsberg/Hallenberg. In Olsberg fällt eine Seniorin auf den Enkeltrickbetrug rein. Sie verliert viel Geld. Auch eine Frau aus Hallenberg wird um viel Geld gebracht.

Mit fiesen Betrugsmaschen machten in den vergangen Tagen unbekannte Täter im Sauerland Beute – und zwar mit dem Enkeltrick und der Masche „Falsche Polizei“. Tatorte waren Olsberg und Hallenberg. Die Kripo ermittelt und gibt Tipps.

Der Enkeltrick in Olsberg

Bereits am Freitagnachmittag erhielt eine 84-jährige Olsbergin einen Anruf. Ein Mann gab sich am Telefon als Neffe der Seniorin aus. Mit einer geschickten Gesprächsführung erklärte er, dass ihm durch einen Verkehrsunfall ein hoher Schaden entstanden sei.

Diesen müsse er sofort begleichen. Er bat seine „Tante“das Geld vorzustrecken. Den Betrag würde er spätestens am Montag zurücküberweisen. Da der „Neffe“ verhindert wäre, würde er einem Bekannten zur Abholung schicken. Die Frau ging zur Bank und hob das Geld ab. Gegen 18 Uhr erschien der vermeintliche Bekannte an der Haustür.

Der Mann war etwa 30 Jahre alt und schlank. Er sprach Hochdeutsch. Die Frau übergab dem Unbekannten einen Umschlag mit dem Geld. Erst als am Montag das Geld noch nicht auf dem Konto der Olsbergerin eingetroffen war, wurde die Polizei informiert.

„Falsche Polizei“ in Hallenberg

Am Montagvormittag rief ein falscher Polizist bei einer 69-jährige Hallenbergerin an. Der Anrufer gab sich als „Herr Reuter“ aus. Dieser warnte vor Betrügern, welche es auf die Seniorin abgesehen hätten. Auch in diesem Gespräch agierte der Täter äußerst geschickt. Er brachte die Hallenbergerin dazu, ihre Sparbücher, ihre EC-Karte und die dazugehörigen Zugangsdaten vor der Haustür, unter der Türmatte für die Abholung zu verstecken.

Tatsächlich waren die Sachen am Abend verschwunden. Am Dienstag bemerkte die Frau, dass von dem Konto hohe Beträge abgehoben, bzw. abgebucht wurden. Die Frau erstattet daraufhin Strafanzeige bei der echten Polizei

Tipps der Kripo

Die Täter rufen vorwiegend ältere Menschen an. Geschickt bringen sie ihrer Opfer dazu ihre Wertsachen herauszugeben. Helfen Sie Ihren Angehörigen, Nachbarn, Freunde und Bekannten und machen Sie auf die Betrugsarten aufmerksam! Und so sollten Sie beim Anruf der Betrüger reagieren:

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich Anrufer am Telefon nichtselber mit Namen melden. Raten Sie nicht, wer anruft, sondern fordern Sie Anrufer grundsätzlich dazu auf, ihren Namen selbst zunenne

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sieeinfach den Hörer auf. Das ist keinesfalls unhöflich.

- Zeigen Sie ein gesundes Misstrauen und sprechen Sie mit Angehörigen, Freunden und Nachbarn über die Situation.

- Sollte sich ein Anrufer als Polizist ausgeben und nach ihrem Vermögen fragen, legen Sie sofort wieder auf und wählen Sie den echten Polizeiruf 110.

- Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehende Personen. -Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen.