Energieberatung

Individuelle Beratung und Hilfe bei der Vorbereitung eines Heizungsaustausches oder eine Dämmmaßnahme und Tipps zu Fördermitteln gibt es bei der Energieberatung der Verbraucherzentrale NRW. Terminvereinbarungen sind möglich beim Hochsauerlandkreis unter 0291-94-2525 oder per Mail an: oder bei der Verbraucherzentrale NRW in Arnsberg: 02932-5109705.