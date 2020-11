Eltern in Wulmeringhausen wollen nicht länger Taxi spielen

Es geht um fünf Minuten. Um fünfmal sechzig Sekunden. Keine große Zeitspanne, aber beim Busfahren kann jede Minute darüber entscheiden, ob man eine Anschlussverbindung erreicht oder verpasst. In Wulmeringhausen führen diese (fehlenden) fünf Minuten dazu, dass einige Eltern ihre Kinder frühmorgens ins Auto packen und selbst zum Bahnhof nach Olsberg bringen müssen. Dabei lief doch bis vor den Sommerferien alles so gut…

Die DB-Regio-Buslinie S50 von Hallenberg nach Olsberg fuhr planmäßig um 6.33 Uhr ab Kirche in Wulmeringhausen. Zeit genug für alle Schulkinder, um rechtzeitig am Olsberger Bahnhof zu sein und von dort zum Beispiel mit dem Zug weiter nach Meschede zu fahren. „Nach den Sommerferien wurde die Linie komplett gestrichen und es fuhr nur noch der Bus um 6.52 Uhr“, erklärt Ralph Menke stellvertretend für die anderen betroffenen Eltern das Problem. 6.52 Uhr ist entschieden zu spät, um um Punkt 7 Uhr am Olsberger Bahnhof zu sein.

Die Wulmeringhauser wandten sich an das Bus-Unternehmen. Mit Erfolg - auf dem Papier. Am 20. August wurde ihnen schriftlich mitgeteilt, dass der Bus künftig um 6.42 Uhr fahren werde. Alles bestens. Aber nach Angaben der Eltern tut er das nicht.

Verwirrend

Um die Verwirrung komplett zu machen: Im neuen Fahrplan steht der Bus für 6.47 Uhr. „Das ist ganz schön knapp, würde aber noch funktionieren, wenn der Bus – wie im Fahrplan notiert – auf direktem Weg zum Bahnhof fahren würde. Das tut er aber nicht. Er fährt erst noch durch Bigge“, versucht Ralph Menke das Durcheinander zu erklären. Beheben ließe sich auch dieses Problem nach Ansicht der Eltern dadurch, dass die vier bis acht Schüler in den Schienen-Ersatzverkehr einsteigen könnten, der um 6.40 Uhr durch Wulmeringhausen fährt. „Da hat man uns aber gesagt, der dürfe bei uns nicht anhalten.“

Die Wulmeringhauser wären ja durchaus bereit, dass die Kinder frühmorgens nur an einer der beiden Haltestellen stünden. Aber dass sie jeden Morgen selbst den Taxi-Dienst machen müssen, sehen sie nicht ein. Und was sagt die DB-Regio dazu?

Bahn verspricht Abhilfe

„Richtig ist, dass die betreffende Fahrt auf dem direkten Weg (nicht über Bigge) zum Olsberger Bahnhof fährt. Die planmäßige Ankunftszeit ist 6.55 Uhr. Damit ist den Schülerinnen und Schülern der Umstieg auf den Zug gesichert. Leider hat sich das Fahrpersonal offenbar noch nicht an den neuen Fahrweg gewöhnt. Die Mitarbeiter sind inzwischen - insbesondere wegen der Ungereimtheiten zum Anfang der Woche - nochmals auf den neuen Fahrweg hingewiesen worden“, teilte ein Bahnsprecher auf Anfrage unserer Zeitung mit. Damit sollte das Problem vom Tisch sein.

Zur Frage nach der Nutzung der Schienen-Ersatzverkehrsbusse teilt der Sprecher mit: „Diese halten für die Dauer der Bauarbeiten auf der Strecke nur an den Bahnhöfen. Wulmeringhausen zählt nicht dazu. Dieser SEV fährt auch nur noch bis zum Morgen des 7. Dezember und wird dann eingestellt.“