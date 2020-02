Elkeringhausen hat ein eigenes Auto für das ganze Dorf

Elkeringhausen. Dorfhallen, Dorfplätze, Dorfteiche - davon gibt es viele. Aber ein eigenes Auto für ein ganzes Dorf? Das gibt es nur in Elkeringhausen.

Es ist rot, es ist groß und jeder Elkeringhäuser darf damit fahren - natürlich nur, sofern er oder sie einen Führerschein hat: Elkeringhausen hat ein Auto für das ganze Dorf angeschafft.

Dorfhallen, Dorfplätze, Dorfteiche, solche Einrichtungen gibt es in vielen Orten. Aber ein Auto?

Der Gedankenanstoß dazu kam von den Feuerwehrkameraden der Löschgruppe Elkeringhausen, wie Ortsvorsteherin Heike Schnurbusch sich lachend erinnert. Sie ist gleichzeitig im Vorstand des Dorfgemeinschafts- und Tourismusvereins - kurz Dorfverein - und wurde von Löschgruppenführer Jens Steinhausen angesprochen,

Auch für die Feuerwehr

Die Löschgruppe Elkeringhausen besitzt ein Löschfahrzeug mit sechs Sitzplätzen. Das hieß, dass bisher einige der 18 Elkeringhäuser Feuerwehrkameraden mit Privatwagen zu Einsätzen fahren müssen. Ein Dorfauto könnte diese Fahrten übernehmen und auch sonst für viele Zwecke der Einwohner eingesetzt werden.

Schnell war also klar: Die Idee hat Charme, weil sie dem ganzen Dorf zugute kommt. Und auch der Farbwunsch stand fest: Knallrot wie ein Feuerwehr-Auto!

In nur wenigen Monaten realisiert

Also wurden die umliegenden Autohäuser angeschrieben und um entsprechende Angebote und Kostenvoranschläge gebeten. Mit dem Autohaus Witteler aus Brilon wurden die Elkeringhäuser sich dann schnell einig: Das neue Dorfauto sollte ein achtsitziger Mercedes Vito im Wert von 36.000 Euro sein, der mit einem normalen Führerschein gefahren werden darf.

Jetzt hieß es auf Spendersuche zu gehen, denn die Kassenbestände des Dorfvereins und der Feuerwehr reichten für eine solche Anschaffung nicht aus. Aber auch die Spendenakquise klappte gut. Neben einigen Firmen und Privatleuten gab z.B. die Sparkasse Hochsauerland im Rahmen ihrer WinterzauberEi einen Zuschuss von 2500 Euro dazu.

Altkreis Brilon Obolus für Sprit und Betriebskosten Wer aus Elkeringhausen ein großes Auto z.B. für eine Tour nach Ikea braucht, einen Umzug plant, in den Urlaub fahren möchte oder einen sonstigen Grund hat, kann sich bei Ortsvorsteherin Heike Schnurbusch unter ihren im Dorf bekannten Kontaktdaten melden. Wenn das Dorfauto frei ist, kann es gegen einen geringen Obolus für Kraftstoff und die laufenden Betriebskosten genutzt werden. Einzige Bedingung für die Nutzung: Der Fahrer muss aus Elkeringhausen kommen und einen Führerschein haben. Über den Ort hinaus wird das Auto nicht vergeben.

Von der ersten Idee über konkrete Pläne und die Finanzierung bis zur Lieferung vergingen somit nur ein paar Wochen. Jetzt besitzt Elkeringhausen einen feuerroten Vito mit schnittigem Schriftzug auf den beiden Vordertüren. Sogar ein passendes Carport wurde mit viel Eigenleistung und Unterstützung der Stadt Winterberg hinter das Feuerwehrhaus gebaut.

Gewinn für die Dorfgemeinschaft

Das Dorfauto, das über eine Anhängerkupplung verfügt, steht jetzt allen Einwohnern nach Absprache zur Verfügung. Eine gemeinsame Fahrt zum Neujahrsempfang der Stadt Winterberg nach Hildfeld, zur Stammzellen-Typisierungsaktion nach Medebach oder auch zu Geburtstagsfeiern oder Goldenen Hochzeiten - für solche und andere Zwecke war das Dorfauto schon so einige Kilometer unterwegs. Die Löschgruppe nutzt das Dorfauto zudem regelmäßig, um zu Lehrgängen oder auch Einsätzen zu gelangen - dann aber selbstverständlich ohne Sonderrechte, wie sie ein „richtiges“ Feuerwehrfahrzeug im Notfall hat.

Alles in allem also ein echter Gewinn für die Dorfgemeinschaft: „Ich bin schon ein Stückweit stolz darauf, dass dieses Projekt so zügig umgesetzt worden ist. Mit den richtigen Leuten im Rücken kann man viel bewegen“, lobt Heike Schnurbusch ausdrücklich alle Beteiligten, Spender und besonders die Löschgruppe der Feuerwehr Elkeringhausen.