Winterberg. Böse Überraschung statt Après-Ski: Als die Gäste von der Piste in Winterberg zurückkommen, entdecken sie Einbruchsspuren am Fenster der Wohnung.

Einbrecher wollen in Winterberger Ferienhaus einsteigen

Nichts mit Après-Ski: Nach der Rückkehr von der Skipiste bemerkten Urlauber am Sonntag den versuchten Einbruch in ihre Ferienwohnung am Fichtenweg.

Zwischen 9 und 22 Uhr waren die Täter offenbar an einem Fenster der Wohnung gescheitert. Die Einbrecher schafften es daher nicht, in das Gebäude einzudringen. Es entstand ein Sachschaden an dem Fenster. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung zu setzen.