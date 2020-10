Hochsauerlandkreis. Ein 45-Jähriger dringt in eine Wohnung ein, duscht und zieht die Sachen eines Bewohners an. Doch nicht nur deshalb steht er jetzt vor Gericht.

Für ein junges Paar muss ziemlich gruselig gewesen sein, was sich nachts in ihrer Wohnung in Bad Fredeburg abgespielt hat: Ein 45-jähriger Mann dringt dort ein, duscht sich und zieht Kleidungsstücke an, die er vor Ort findet - und das alles, während die Wohnungsmieter im Bett liegen und schlafen. Jetzt muss sich der Mann vor dem Landgericht Arnsberg verantworten; allerdings nicht nur wegen dieser Tat. Vorgeworfen werden dem Angeklagten auch weitere Delikte in Marsberg und Meschede.

Diverse Tatvorwürfe

Körperverletzung, Diebstahl, Widerstand gegen Polizeibeamte, übelste Beleidigungen und Einbruch-Diebstahl - diese Taten soll der 45-Jährige, der auch einige Zeit im Raum Marsberg gewohnt hat, im Zustand erheblich verminderter Schuldfähigkeit im Laufe diese Jahres begangenen haben. Zurzeit ist der Angeklagte in einer Psychiatrie untergebracht. Zur Gerichtsverhandlung vor der 4. Großen Strafkammer in Arnsberg wird er in Handschellen vorgeführt. Bei seiner Vernehmung wird deutlich, dass der Mann seit einigen Jahren unter einer Psychose leidet und offenbar nach längerer Abstinenz wieder regelmäßig Drogen und Alkohol konsumiert hat.

Diebstahl und Beleidigungen

Insgesamt sechs Einzel-Delikte werden vor Gericht verhandelt - dementsprechend sind eine ganze Reihe von Zeugen geladen. Einer von ihnen ist ein 15-jähriger Schüler, der angibt, am 28. Januar nachmittags an einer Ampel in Marsberg ohne erkennbaren Grund mit der Faust geschlagen worden zu sein. Doch vor Gericht, stellt der junge Mann mit Blick auf den Angeklagten fest: „Der war das nicht.“

Sicher, dass er es war, der eine Packung Zigaretten in einer Bäckerei geklaut hat, ist sich aber die Verkäuferin, vor deren Augen sich der Diebstahl am 25. April zugetragen haben soll. Sie kennt den Mann, der damals noch in dem Marsberger Ortsteil wohnt und öfter in dem Geschäft einkauft. An dem Tag nimmt er die von ihr auf die Theke gelegte Packung Zigaretten und haut ab ohne zu bezahlen, so die Zeugin.

Vorwurf: „Kümmerlinge“ gestohlen

Ohne zu bezahlen verlässt der Mann laut Anklage auch nur drei Tage später einen Supermarkt in Meschede. Eine Verkäuferin sagt vor Gericht aus, sie habe gesehen, wie sich der 45-Jährige etwas in die Jackentasche gesteckt habe. Gemeinsam mit ihrer Kollegin stellt sie den Mann zur Rede, nachdem er durch den Kassenbereich gegangen ist, ohne zu bezahlen. Beide Frauen schildern, dass er daraufhin versucht, die eine der beiden wegzustoßen. Die 52-Jährige wird offenbar dabei am Kopf getroffen.

Der anderen Marktmitarbeiterin gelingt es noch, Kümmerlinge aus der Tasche des Mannes zu ziehen, bevor er flüchtet. Die Polizei wird alarmiert und ermittelt den Tatverdächtigen kurze Zeit später in der Mescheder Innenstadt.

Heftige Beschimpfungen und Spuck-Attacken

Beim Polizei-Einsatz wird der Mann, so die vor Gericht geladene Polizeibeamtin, zunehmend aggressiv. Laut ihrer Aussage wehrt sich der Mann, als er zum Einsatzwagen gebracht werden soll. Die 25-jährige Polizistin erzählt, dass üble Beleidigungen wie „ihr Nazischweine“, „ihr faschistischen Schweine“ , „Schlampe, „Fotze“ und ähnliches gefallen seien und der Mann mehrfach in Richtung Polizeibeamte gespuckt habe. Außerdem soll er behauptet haben, krank zu sein. Im Gewahrsam soll er dann noch gedroht haben: „Ich töte euch.“ Dem Angeklagten sind diese Beleidigungen vor Gericht offensichtlich sehr peinlich. Er entschuldigt sich mehrfach und betont: „Das tut mir leid. Das ist eigentlich nicht meine Art.“

Fortsetzungstermine Für die Verhandlung vor dem Landgericht sind insgesamt drei Verhandlungstermine angesetzt. Fortsetzungstermine sind am 26. Oktober und am 2. November. Unter anderem wird noch der psychologische Gutachter gehört.

Bewohner werden wach

Am 11. Mai kommt es schließlich zur letzten Tat, die dem Angeklagten vorgeworfen wird: Dem Wohnungseinbruch in Bad Fredeburg, der mit seiner Festnahme endet. Als er in die Wohnung eindringt, ist der 45-Jährige nach eigenen Angaben ohne feste Bleibe, ohne Geld und auf Drogen. Nur so lässt sich wohl erklären, dass er seelenruhig duscht, die ganze Wohnung durchsucht und schließlich Kleidungsstücke von dem Wohnungseigentümer anzieht, bevor er sich an den Computer setzt, wo ihn die von den aufgewachten Bewohnern alarmierte Polizei festnimmt.