Altkreis Brilon. Gleich vier Einbrüche meldet die Polizei aus dem Altkreis Brilon. In Arnsberg war bei der Fahndung sogar ein Hubschrauber eingeschaltet.

Einbrecher im Altkreis Brilon verstärkt unterwegs

Mehrere Einbrüche meldet die Polizei aus den vergangenen Tagen aus dem Altkreis Brilon.

Am Donnerstag suchten unbekannte Täter eine Wohnung am Asternweg in Messinghausen auf. Zwischen 05.45 Uhr und 13.25 Uhr brachen sie die Wohnungstür auf. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld.

Zwischen Mittwoch, 17.45 Uhr, und Donnerstag, 08.05 Uhr, brachen unbekannte Täter in ein Bürogebäude an der Möhnestraße in Brilon ein. Die Täter brachen ein Fenster auf. Hier durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Bargeld, Debitkarten und Tankkarten. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 entgegen.

In Marsberg hatten es bisher unbekannte Täter zwischen Mittwoch und Donnerstag auf das in einer Fischerhütte im Momecketal deponierte Werkzeug abgesehen. Die Täter brachen ein Fenster auf, durchsuchten die Hütte und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Hinweise nimmt die Polizei in Marsberg unter 02992 - 90 200 3711 entgegen.

Zeugen stellten am Mittwoch Aufbruchspuren an der Haustür eines Einfamilienhauses an der Burgstraße in Winterberg fest. Den Tätern gelang es jedoch nicht die Tür aufzubrechen und ins Haus zu gelangen. Der genaue Tatzeitraum ist nicht bekannt und liegt in den vergangenen Wochen. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 029 81 - 90 200 in Verbindung.

In Arnsberg setzte die Polizei bei der Suche nach Einbrechern einen Hubschrauber ein.

Im Herbst hatte die Kreispolizeibehörde in Meschede in einer Aufklärungs-Kampagne zu Beginn der dunklen Jahreszeit Vorbeugetipps gegeben.