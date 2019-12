Brilon. Weihnachten kann kommen: Die „Night of Sounds“ war für 700 Musikfreunde in der Schützenhalle Brilon eine hochkarätige Einstimmung aufs Fest.

Ein hörbarer „Weihnachtszauber“ in der Schützenhalle Brilon

Eine „Night of Sounds“ oder Weihnachtszauber pur, das hatte die Volksbank Brilon-Büren-Salzkotten den rund 700 Musikfreunden am Samstagabend versprochen. Und sie wurden in der festlich geschmückten Schützenhalle nicht enttäuscht. Die Veranstaltung war ein musikalischer Leckerbissen, eine hochkarätige Mischung aus Klassik und modernen Klängen.

Und dies eben mit allem, was ein weihnachtliches Konzert so ausmacht, es war ein festlicher Melodienstrauß aus Musicalklängen und Popmusik, Volks- und Weihnachtsliedern. All dies präsentiert von heimischen Ensembles, Chören und Interpreten und moderiert vom langjährigen WDR-Moderator Gisbert Baltes.

Die Ensembles

Wer bei der ersten Auflage von „Night of Sounds“ in Brilon im letzten Jahr schon dabei war, wird sich gern daran erinnert haben, wie der Junge Chor Eslohe, der Frauenchor Aviva und das Sinfonieorchester der Jungen Philharmonie aus Lennestadt sowie der Männerchor Gaudium (Grevenbrück) schon damals begeisterten. Das gelang ihnen dieses Mal erneut. Hinzu kam der Frauenchor Fine Art aus Büren, der den Musikliebhabern in der Region zwar bekannt, aber erstmals in Brilon zu Gast war.

Die Lieder

Unter der musikalischen Leitung von Michael Nathen trafen besonders die schönen alten Advents- und Weihnachtslieder, wenn auch neu arrangiert, wie Stille Nacht, Es ist ein Ros entsprungen, Maria durch ein Dornwald ging oder Tochter Zion den Geschmack des Publikums. Aber auch modernere Weisen wie das „Merry Chrismas“ oder der „Sleigh Ride“ (Schlittenfahrt) kamen genau so gut an wie die besinnlichen Klänge. Hier sind unter anderem „Es werde Licht“ des legendären Udo Jürgens oder das „War is over“ von John Lennon hervorzuheben.

Die Solisten

Debütantinnen unter den Solisten bei "Night of Sounds": Paulina Greitemann und Greta Steinweger. Foto: Joachim Aue

Sowohl das Orchester als auch die Chöre hatten einige ausgezeichnete Solisten in ihren Reihen. Christa Maria Jürgens, Simone Kaiser und Anke Eberts sowie Julian Tigges und Eva Schröder bildeten ebenso eine Bereicherung wie die beiden Debütantinnen Paulina Greitemann und Greta Steinweger. Diese beiden jungen Damen sangen in Brilon erstmals vor einer so großen Kulisse.

Einige Ouvertüren rundeten das Programm ab, durch das Gisbert Baltes in bewährter Manier führte, unter anderem mit weihnachtlichen Zitaten von Heinz Erhard, Fritz Ekenga und Hans-Dieter Hüsch.

Der Nikolaus

Übrigens kam auch der Nikolaus im Verlauf des Konzerts vorbei, mit Knecht Rupprecht im Schlepptau. Und wer da ganz günstig am Gang saß, bekam sogar ein kleines Präsent ab. Wer nicht, war bestimmt auch nicht enttäuscht, denn der wurde mit einem ganz besonderen Weihnachtskonzert entschädigt.

Das Publikum

Nimmt man den stehenden Applaus nach dem Finale mit dem Medley „Herbei oh ihr Gläubigen“ aller 180 Musiker und Sänger als Maßstab, wird es 2020 mit Sicherheit eine Neuauflage geben.