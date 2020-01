Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ein Beispiel für Fahrtkosten

Was auf Eltern zukommen kann, regelt die Schülerfahrtkostenverordnung.

Der Schulträger übernimmt lediglich die Fahrtkosten zur nächstgelegenen Schulform.

Beispiel: Ein Kind besucht die Sekundarschule Brilon; die Stadt Brilon als Schulträger übernimmt die Kosten von Bruchhausen zur nächstgelegenen Sekundarschule Olsberg, die Differenz zahlen die Eltern.

Konkret sah das zum Beispiel fürs Schuljahr 2018/19 so aus: Von Bruchhausen nach Brilon entstehen in Preisstufe 3 nun 1021 Euro Kosten für die Jahreskarte, von Bruchhausen nach Olsberg in Preisstufe 1 sind es 600,60 Euro. Brilon übernimmt diese. Die Eltern zahlen noch 420,40 Euro.