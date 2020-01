Arnsberg Anreize schaffen

1. Die Zahl der reinen E-Fahrzeuge im HSK hat sich 2019 deutlich erhöht – kommt jetzt die Wende hin zur E-Mobilität?

Steuerbefreiung, Parkerleichterung, Zuschüsse beim Kauf – solche Anreize sorgen sicher dafür, dass mehr Menschen im HSK über die Anschaffung eines E-Autos nachdenken. Bisher sind vor allem Firmen und Dienstleister Vorreiter. Eine dichte Lade-Infrastruktur wäre auf jeden Fall ein weiterer Anreiz.

2. Die Gesamtzahl der Fahrzeuge im HSK steigt weiter, wo sehen Sie mögliche Ursachen dafür?

Das ist nicht nur im HSK, sondern bundesweit festzustellen. Bei uns haben wir seit Jahren einen Zuwachs von knapp unter zwei Prozent im Jahr. Der Freizeitfaktor spielt dabei eine große Rolle. Außerdem sind in vielen Familien beide Ehepartner berufstätig und auf Grund dessen doppelt motorisiert.

3. Was muss sich vor Ort ändern, damit mehr Sauerländer auf Alternativen zum Pkw setzen?

Im HSK muss man anders an das Thema herangehen als in städtischen Ballungsräumen, wo der ÖPNV dichter und breiter aufgestellt ist. Vor Ort wäre Ausbau der Bürgerbusverbindungen eine Alternative. Andere HSK-Fachdienste arbeiten ständig an Alternativen, diese müssen aber finanzierbar sein. koch

Thomas Braungart, Leiter Kfz-Zulassungsstelle des HSK in Arnsberg