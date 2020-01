Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Drei Fragen an Hans Bange

1. Wie unterscheidet sich das Vereinsleben heute von früher?

Früher war alles geselliger und kameradschaftlicher. Da war der Verein eine große Familie. Nach der aktiven Zeit habe ich mich über Jahrzehnte lang mit Freunden jeden Sonntagmorgen bei Starken zum Frühschoppen getroffen. Da ging es nur um Fußball. Heute muss man froh sein, wenn nach dem Spiel noch Spieler zusammensitzen. Meines Erachtens wird heute alles professionell gesteuert. Die Handys stehen im Blickpunkt. Der Zusammenhalt und die persönlichen Gespräche bleiben dabei auf der Strecke.

2. Was ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben?

Da gab es viel. So mussten sich die Spieler in der Engelbertschule umziehen und dann zum Platz laufen. Das waren schon einige Meter. Gleiches passierte nach dem Spiel. Je nach Spielausgang gab es dann auch schon mal kaltes Wasser in der Schule. Dort gab es zehn Brausetassen, die für die Spieler des SVB bestimmt waren. Die Gäste bekamen den Raum mit den sechs Wannenbädern. Das war aber zur damaligen Zeit auch schon etwas Besonderes. Spieler aus Altenseelbach konnten das nicht begreifen, da sie daheim immer nur eine Tonne zum Waschen hatten.

3. Was waren die Höhen und Tiefen in Ihrer 62-jährigen Vereinsarbeit?

Die Höhen waren sicherlich die Schlachten gegen Sundern und Warstein. Da waren an der Jakobuslinde immer viele Zuschauer. Es lag immer viel Zündstoff in der Luft. Dazu war jeder Aufstieg, vor allem die drei in den 50er Jahren in die Landesliga, etwas Besonderes. Hier wurden die Spieler wie die Könige hofiert. Im Gegensatz dazu stehen natürlich die drei Abstiege in die Kreisliga A. Das war immer traurig. Auch die Niederlagen in den 80er und 90er Jahren gegen den Ortsnachbarn SV Thülen haben mich auch immer schwer gewurmt.