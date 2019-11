Marsberg. Das Programm für die Adventszeit steht mit viel Unterhaltung fest. Gleich zwei runde Geburtstage gibt es in diesem Jahr in Marsberg zu feiern.

Nicht wegzudenken in der Vorweihnachtszeit ist das Weihnachtsdorf im Schatten der Propsteikirche. Seit 30 Jahren lädt der Weihnachtsmarkt zum Bummel in vorweihnachtlicher Atmosphäre ein.

Und seit 20 Jahren bringt der als riesige Adventskerze verhüllte Bilsteinturm jetzt schon Besinnlichkeit in die Advents- und Weihnachtszeit. Am Freitag, 29. November, öffnet das Hüttendorf auf dem Kirchplatz seine Pforten und am Samstag, 30. November, wird das traditionelle Lichterfest gefeiert. Der Gewerbeverein als Veranstalter hat sich wieder vielerlei einfallen lassen.

Zwischen Floristik und Hausmacherwurst

An den Ständen bieten Kunsthandwerker und Aussteller wieder alles an, was die Adventszeit verschönt: Selbstgestricktes und Genähtes, Holzarbeiten, Alpaka-Wolle und daraus Hergestelltes, Papierarbeiten, Getöpfertes, Naturfloristik, Geschenkartikel und Dekoration sind ebenso zu haben wie Hausmacherwurst und -schinken, Schmuck und Filzarbeiten, Plätzchen und Süßwaren sowie Kräuterbonbons.

Der Marsberger Eine-Welt-Laden ist ebenfalls wieder dabei und verkauft fair gehandelte Waren für den guten Zweck. An das leibliche Wohl ist auch gedacht mit Deftigem vom Grill, Süßem aus dem Waffeleisen oder heißen Getränken, wie Glühwein oder Schlehenpunsch. Und für die Kinder steht wieder das Karussell bereit.

Die Tombola

Altkreis Brilon Verkaufsoffen Am 1. Adventssonntag sind die der Innenstadt von 13 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Zum ersten Mal ist am Sonntag der Falkner Markus Kroll aus Kleinenberg von 13 Uhr bis 17 Uhr auf dem Weihnachtsmarkt. Um 15 Uhr kommt der Nikolaus. Die Hütten des Weihnachtsdorfes sind an allen drei Tagen ab 12 Uhr geöffnet. Am Freitag schließen sie um 21 Uhr, am Samstag um 22 Uhr und am Sonntag um 20 Uhr.

Der Rotary-Club Brilon-Marsberg kommt diesmal mit einer großen Tombola. Ein Ipad, ein Fernseher, eine Streaming-Box, Tickets für die VIP-Lounge des SC Paderborn oder die Teilnahme an einer Frühjahrspirsch in einem Hochwildrevier gehören zu den 12 Hauptgewinnen. Dazu kommen rund 500 attraktive Sachpreise und Gutscheine rund um Wohnen, Leben und Genießen sowie jede Menge weiterer Sofortgewinne.Die attraktive Preis-Palette für den guten Zweck haben die Rotarier gemeinsam mit vielen Spendern aus der heimischen Wirtschaft zusammenstellen können. Der Rotary-Club unterstützt mit dem Erlös den Katholischen Hospizverein Marsberg und die international tätige Hilfsorganisation „Shelterbox“.

Das Lichterfest

Zum 20. Mal wird mit dem Lichterfest am Samstag vor dem 1. Advent die Bilsteinturmkerze „angezündet“. Bürgermeister Klaus Hülsenbeck und Pastor Christian Elbracht begleiten den großen Moment ab 18 Uhr gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Gewerbevereins Marsberg, David Wegener, mit Worten und dann singen alle wieder gemeinsam: „Wir sagen euch an, den lieben Advent“.

Parallel tragen Jugendliche des VfB Marsberg mit den Fackeln das Licht zum Bilsteinturm. Vom Kirchplatz aus können die Besucher wieder den spannenden Moment mitverfolgen. Wenn die riesige Adventskerze zu leuchten beginnt, werden wieder unzählige rote Luftballons mit Wunderkerzen bestückt im Abendhimmel funkeln.

Das Bühnenprogramm

Am Freitag haben ab 15 Uhr die Kinder des Familienzentrums am Rennufer ihren großen Auftritt, ab 15.30 Uhr das Familienzentrum Casa Magnus und ab 16 Uhr der Kindergarten Westheim. Die Bläserklasse des Carolus-Magnus-Gymnasiums folgt um 16.30 Uhr. Abends sorgt der Nachwuchskünstler Chrissi für die musikalische Unterhaltung.

Tanzaufführungen der Tanzschule Step by Step

Zum Lichterfest am Samstag beginnt das Programm mit Tanzaufführungen der Tanzschule Step by Step. Die Schule am Burghof ist ab 15.45 Uhr dran und ab 16.30 Uhr die Kinder des DRK-Familienzentrums Obermarsberg, von 19 bis 22 Uhr spielt die Band Soundpark.

Am Sonntag stehen ab 15.30 Uhr die Briloner Cheerleader „Flying Axes“ auf der Bühne. Die Preisverleihung der Tombola vom Rotary Club erfolgt um 16 Uhr. Zum Ausklang spielt von 17 Uhr bis 18 Uhr der Musikverein Marsberg.