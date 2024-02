Polizei Diebstahl an Tankstelle in Brilon: Täter schlägt Mann (21)

Brilon. Tankstellen-Angestellte in Brilon bemerken den Diebstahl von E-Zigaretten. Es kommt zum Handgemenge. Die Täter flüchten. Einer kommt nicht weit.

Zu einem räuberischen Diebstahl in einer Tankstelle an der Möhnestraße kam es nach Angaben der Polizei im HSK am Freitag gegen 19:30 Uhr. Zwei Männer betraten die Tankstelle. Während einer von ihnen E-Zigaretten in seinem Rucksack verstaute, kaufte der anderen Ware bei einer 29-jährigen Kassiererin. Als der Diebstahl von der 29-Jährigen und ihrem 21-jährigen Kollegen bemerkt und die beiden Männer angesprochen wurden, wollten sie die Tankstelle verlassen.

Lesen Sie auch

Der 21-jährige Mitarbeiter der Tankstelle und ein 30-jähriger Zeuge versuchten die beiden Männer an der Flucht zu hindern. Dabei packte einer von ihnen, der später durch die Polizei gestellt werden konnte, den 21-jährigen Mitarbeiter am Kragen, als er von diesem festgehalten wurde. Anschließend riss sich der Tatverdächtige los, dabei traf den Mitarbeiter ein Schlag im Gesicht. Der 21-Jährige blieb unverletzt.

Mann wird Haftrichter vorgeführt

Die beiden Männer flüchteten mit einem Auto vom Tatort. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei einen der beiden Männer, einen 48-jährigen Georgier mitsamt der Beute antreffen. Die Beute wurde sichergestellt. Der 48-Jährige wurde dem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Den zweiten Mann konnten die Beamten nicht mehr antreffen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Altkreis Brilon