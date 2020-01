Die Sternsinger bringen den Segen in die Häuser und sammeln für Kinder in aller Welt.

Altkreis. Fotos der Sternsinger im Altkreis Brilon können von den Gemeinden bis zum 7. Januar zur Veröffentlichung eingereicht werden.

Die Sternsinger sind unterwegs

Die Könige kommen: Am Montag, 6. Januar, wird das Dreikönigsfest gefeiert. Es ist das zweite Hochfest der Weihnachtszeit. Und auch im Altkreis Brilon kleiden sich bereits an diesem Wochenende viele Mädchen und Jungen in königliche Gewänder. 300.000 Kinder machen inzwischen bundesweit an dieser Aktion mit, die schon zum 62. Mal stattfindet.

Die Könige gehen dabei von Haus zu Haus, bringen den Segen und schreiben mit der geweihten Kreide den Schriftzug „C + M + B + 2020“ an die Haustüren. Die Buchstaben stehen nicht nur für die Namen der drei Könige Caspar, Melchior und Balthasar. Sie stehen für den Segensspruch „Christus mansionem benedicat - Gott segne dieses Haus!“

Kindermissionswerk und BDKJ unterstützen

Mit einem Stern vorneweg gehen die Könige durch die Dörfer und Städte und sammeln Spenden für Kinder überall auf der Welt, denen es nicht so gut geht. Das Kindermissionswerk „Die Sternsinger“ und der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) unterstützen die Jungen und Mädchen.

Unglaublich, aber die Sternsinger haben seit dem Start der Aktion im Jahr 1959 mehr als eine Milliarde Euro für Jungen und Mädchen in armen Ländern gesammelt. Das Motto der diesjährigen Aktion lautet „Segen bringen, Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“.

Gemeinden können Fotos einsenden

Die Sternsinger helfen dabei, dass möglichst viele Kinder im Libanon, aber auch in vielen anderen Ländern, in einem sicheren Umfeld aufwachsen können. Außerdem kann mit dem Geld, das die Sternsinger in Deutschland sammeln, noch vielen anderen Mädchen und Jungen geholfen werden.

So werden zum Beispiel Kinder mit einer Behinderung, Mädchen und Jungen, die keine Eltern mehr haben, oder Kinder, die ihre Heimat verlassen mussten, jedes Jahr mit Hilfe der Sternsinger unterstützt. In über 100 Ländern der Welt werden Kinder in Projekten betreut und versorgt.

Auch in diesem Jahr möchten wir wieder Fotos von den Sternsingern in der Printausgabe der WP und im Internet auf wp.de/brilon veröffentlichen. Es sollten die offiziellen Fotos der jeweiligen Gemeinden sein, die sie uns bis zum 7. Januar an brilon@westfalenpost.de unter dem Stichwort „Sternsinger“ zusenden können. Wir gehen davon aus, dass alle auf dem Foto abgebildeten Personen mit einer Veröffentlichung einverstanden sind.